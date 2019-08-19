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Mecidiyeköy Profilo AVM satılıyor

İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 Milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor. Profilo AVM, İstanbul'un eski AVM'lerinden birisi.

Mecidiyeköy Profilo AVM satılıyor

İstanbul Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı. İş Bankası'nın gayrimekul internet satış sitesinde yayınlanan ilana göre, Profilo AVM 425 Milyon lira başlangıç bedeli ile alıcı bekliyor. Profilo AVM, İstanbul'un eski AVM'lerinden birisi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16
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Mecidiyeköy Profilo AVM satılıyor

İş Bankası, Profilo Alışveriş Merkezi adıyla bilinen taşınmazı 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı.

İş Bankası'nın internet sitesinde "satılık gayrimenkuller" bölümünde yer alan duyuruya göre Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkez adıyla bilinen 98 bin metrekarelik taşınmaz satışa çıkarıldı.

1997 yılında inşa edilen AVM için teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8,5 milyon lira olarak belirlendi.

İŞ BANKASI'NDAN SATILIK AVM SATIŞ İLANI

İş Bankası'nın web sitesinde Profilo AVM'nin teklif usülü satılığa çıkarıldığı ilanı yer alıyor.

Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM'nin, ilanda verilen bilgilere göre halen yüzde 71'i dolu durumda. 

Yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan AVM, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip.

Son Güncelleme: 19.08.2019 17:05
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