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Maxion İnci, Ford Otosan tarafından ödüllendirildi

Türkiye otomotiv sektörünün lideri Ford Otosan, küresel bir oyuncu olarak dünya pazarında büyük başarı elde etmesine önemli katkılar sağlayan imalatçılarıyla bir araya geldi. “İmalatçı Başarı Ödülleri”nin verildiği özel etkinlikte Maxion İnci, gümüş dalda ‘Yılın İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Maxion İnci, Ford Otosan tarafından ödüllendirildi

Türkiye otomotiv sektörünün lideri Ford Otosan, küresel bir oyuncu olarak dünya pazarında büyük başarı elde etmesine önemli katkılar sağlayan imalatçılarıyla bir araya geldi. “İmalatçı Başarı Ödülleri”nin verildiği özel etkinlikte Maxion İnci, gümüş dalda ‘Yılın İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:08
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Maxion İnci, Ford Otosan tarafından ödüllendirildi

Ford Otosan, her yıl olduğu gibi Ford’un ticari araç üretim üssü haline gelmesinde, küresel bir oyuncu olarak dünya pazarında büyük başarı elde etmesinde ve Türkiye'nin en çok satan markasının üretiminde önemli katkıları olan yurt çapındaki tedarikçileri ile bir araya geldi. Otomotiv endüstrisinin geleceğinin değerlendirildiği özel etkinlikte Ford Otosan için üretim yapan tedarikçilere “İmalatçı Başarı Ödülleri” takdim edildi. 35 yıldan uzun süredir Ford Otosan’ın imalatçılarından biri olan Maxion İnci, gümüş dalda ‘Yılın İmalatçısı’ ödülünün sahibi oldu.

Zaim: Aldığımız ödüller işimizi doğru yaptığımızın kanıtıdır
İş ortakları ve yarattıkları katma değeri artırmak için sürekli çalıştıklarını belirten Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ödülle ilgili yaptığı açıklamada “35 yıldan uzun süredir Türk otomotiv sanayinin öncü firması olan Ford Otosan ile çözüm ortağı olmanın gururunu yaşıyoruz. Müşteri beklentilerini odağımızda tutarak, süreç iyileştirme, inovasyon ve teknoloji yatırımlarımızla fark yaratmak için çalışıyoruz.

Kalite konusundaki sürekliliğimiz ve ortak ürün geliştirme sinerjimiz, Ford Otosan ile yıllardır sürdürdüğümüz işbirliğimizi daha da güçlendiriyor ve geleceğe taşıyor. Sektörün ürün, kalite ve çeşitlilik beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptığımız çalışmaların en büyük karşılığı olan bu ödüller işimizi doğru yaptığımızın kanıtıdır. Ürünlerimizi dünyanın birçok noktasına ihraç ediyoruz. İhracattaki başarımız ile birlikte tedarik alanında da Avrupalı rakiplerimizin bir adım önündeyiz. Ekibimizin motivasyonunu artıran bu ödüller sayesinde daha büyük başarılar elde edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2018 15:30
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