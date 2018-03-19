Maxion'a ihracat başarı ödülü

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 40’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında “Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, İhracat, Eğitim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanlarında başarılı kurumları belirledi. “İhracat” kategorisinde Maxion İnci Başarı Ödülü’ne layık görüldü. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün takdim ettiği ödülü Maxion İnci adına Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim aldı.

Hedef 350 milyon dolar ihracat

Dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile sadece son 6 yılda toplamda 125 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Zaim; “Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük jant üreticisi olarak, Manisa’da bulunan dört fabrikamızda 1600 çalışanımızla yılda 10 milyondan fazla jant üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl Maxion Jantaş ve Maxion İnci şirketlerimizin toplam ihracatı 300 milyon doları geçti. 2018’de ise 350 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemize ve ülkemiz insanına duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.