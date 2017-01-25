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Mavi’de %50’ye varan indirim başladı!

25 Ocak 2017 Çarşamba 15:16
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Mavi’nin kış indirimi, yeni eklenen ürünler ve %50’ye varan indirimle devam ediyor.

Mavi'de %50'ye varan indirim başladı!
Mavi’nin kış indirimi, yeni eklenen ürünler ve %50’ye varan indirimle devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde gardırobunu yenilemek isteyenler, Mavi mağazalarında ve mavi.com online alışveriş sitesinde başlayan indirimle alışverişin keyfini çıkartıyor. Mavi’nin mükemmel kalıplı jean’leri, kışı sıcacık geçirmeye yardımcı kadife pantolonları, sezonun favori sweatshirt, kazak ve hırkaları, klasik gömlek, mont ve kabanları, birbirinden şık çanta, takı ve şalları, indirimli fiyatlarıyla beğeni topluyor.  Mavi.com’un İstanbul içine aynı gün teslimat seçeneği ise alışverişi daha hızlı ve keyifli hale getiriyor.  
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