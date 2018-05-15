Matbah Restaurant’ta protokol buluşması

İstanbul’un önde gelen resmi protokolü ve turizm sektörü temsilcileri, Turizm Haftası'nın açılışı töreninin ardından Matbah Restaurant’ta bir araya gelerek, Osmanlı Saray Mutfağı'nın birbirinden lezzetli yemeklerini tattılar. Matbah Osmanlı Saray Mutfağı’ndaki yemekte, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı hazır bulundular. İstanbul Valiliği'nin organize ettiği yemekte konuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerini deneyimlediler.

Ottoman Hotel Imperial ve Matbah Restaurant Genel Müdürü Serdar Balta, protokol ve sektör temsilcisi konuklarına Osmanlı’da gelenek olan yemek sonrası diş kirası hediyesini takdim ederek, teşekkürlerini iletti.

