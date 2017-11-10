Masfed istişare toplantısı yapıldı

İstanbul Anadolu Yakası Oto Galericiler Derneği’nin ev sahipliğinde GreenPark Hotel Pendik’te gerçekleştirilen yemekli toplantıya MASFED Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, Başkan Yardımcıları Erdoğan Bayrak, Zafer Uslu, Yalçın Baysan, İsmet İnan ve 25 şehirden Dernek Başkanları, üyeler ve ikinci el otomotiv esnafının da yer aldığı 100’ü aşkın katılımcı yer aldı.

İstişare toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - MASFED işbirliği ile oluşturulan İkinci El Otomobil Ticareti Yasası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yürütülen Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Ulusal Yeterlilik çalışmaları ve bu alanda faaliyet gösterecek olan Masfed Mym Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin yapacağı faaliyetler görüşüldü. Bunun yanı sıra toplantıda yürürlüğe girecek olan yasa ve düzenlemeler hakkında bilgiler verilerek ikinci el otomotiv sektör temsilcilerinin sorunları görüşüldü.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Anadolu Yakası Oto Galericiler Derneği Başkanı ve MASFED Başkan Yardımcısı Erdoğan Bayrak, ‘’İnşallah bu birlik ve beraberliğin temelini burada atıyoruz. Bundan sonra da Federasyonumuzun çatısı altında farklı illerde bu toplantıları yaparak birlik beraberliğimizi güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız’’ dedi. Bu zamana kadar birlikte çok güzel projeler ürettiklerini ve üretmeye devam edeceklerini söyleyen Bayrak, ‘’ İşte tam bu noktada bunun gibi toplantılar çok önemli. Ben huzurlarınızda başta Başkanımıza ve Yönetim Kurulu olmak üzere siz değerli misafirlerimize katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

MASFED çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Aydın Erkoç da konuşmasında şunları söyledi:

“ 2010 yılından bugüne kadar, başta mesleğimize standart gelmesi olmak üzere pek çok konu için uğraş gösterdik. Kayıt dışılığın ortadan kalkması için çabaladık. Sahipsiz olan mesleğimize sahip çıkıyoruz. Mesleğimizin tanımını hazırladık. Sınav ve Belgelendirme Merkezimizi kurduk ve Türkak tarafından denetlenerek merkezimiz akredite edilmiş kuruluşlar listesinde yer alarak resmiyet kazandı. Merkezimiz tarafından oluşturacağımız Gezici Sınav sistemimiz ile Türkiye’nin her yerinde sınavlar yapılacaktır. Bu sınavlarda Ulusal Yeterlilikte yer alan başarı ölçütlerini tamamlayan adaylara, MASFED Mym tarafından “Mesleki Yeterlilik” belgeleri verilecektir. Gümrük veTicaret Bakanlığı’nın; İl Ticaret Müdürlüklerince de satış sertifikasını almayanlar; noterde satış işlemini yapamayacak. Bunun yanı sıra e ticaret konusunda yaşadığımız sıkıntılar yüzünden www.otonomi.com sitesini kurduk. Burayı kurarken Türkiye’nin her tarafındaki meslektaşlarımızı düşündük. otonomi.com, yayın hayatına yeni başlamasına rağmen çok kısa süre içerisinde bilinirliliğini artırmış, değerli esnafımız ve kullanıcılarımız sayesinde haftalık 33,750 ziyaretçi sayısına ulaşarak çok güzel bir ivme yakalamış bulunuyor.Sitenin tasarım, kullanım kolaylığı, içerik zenginliği ve doğru kitlelere ulaşması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.Bunların hepsini birlik beraber sayesinde yaptık. Buradaki çoğu arkadaşımla Federasyonumuz sayesinde tanıştım. Farklı şehirlerdeki arkadaşlarımızla ticaret yapmaya, meslekteki sıkıntılarımızın çözümü için birlikte çalışmaya başladık. İnşallah gün geçtikçe sayımız daha da çoğalır.”

Konuşmasında yerli otomobil konusuna da değinen Erkoç ‘’Bu ülkemiz için çok büyük bir adımdır. Biz de MASFED olarak bu konunun takipçisi ve sonuna kadar da destekçisi olacağız. Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız’’ diye konuştu.

Basın Bülteni