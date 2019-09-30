"Mars’ta Hayat" hikaye yarışmasını Elazığ'lı Yusuf kazandı

Bilge Çocuk dergisinin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği “Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması” sonuçlandı.

Uzay bilimi ve gezegenlerin geleceği için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yarışmaya Türkiye genelindeki ortaokullardan binlerce öğrenci katılmıştı. Öğrencilerin hayal güçlerini konuşturduğu yarışmada detaylı bir değerlendirme süreci vardı. Öğrencilerin yazdığı hikayeler önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. İllerde birinci seçilen hikayeler arasında dereceye giren ilk 3 eser ödüle layık görüldü. 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

Türkiye birincisine 10 bin TL

Mars’ta hayatı en iyi anlatan hikaye, yarışmaya Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler’in hikayesiydi. Güler, birinci olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Yarışmada Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinci eserin sahibine 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilirken mansiyon ödülü alan yedi kişiye de bisiklet hediye edildi.

İsfanbul Tema Park’ta yapılan ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törene katılan binlerce öğrenciye “kuzularım” diye hitap etti.

Bu yarışma neden umutlanmamız gerektiğini açıklıyor

“Bilge Çocuk Dergisi’nin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Selçuk: “Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.

Yarışma geleneksel bir hale gelecek

Ödül töreninde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’nın çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü yarışmanın geleneksel hale geleceğini söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacağı öğrenildi.