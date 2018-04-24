Marsh’tan AVM’lerde hayat kurtaran simülasyon!

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Marsh Risk Danışmanlığı ekiplerini yöneten Hande Bilgisu, Türkiye’de de kalabalık toplulukların bir arada bulunduğu yerlerde benzer bir olayın yaşanmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, bu konuda birçok tesiste yöneticilerin farkındalığının henüz gerekli düzeye ulaşmadığını vurguladı. Bilgisu, “Yıllardır Türkiye’de çeşitli AVM’ler, spor kompleksleri gibi kalabalık toplulukların bir arada bulunduğu yerler için yangın ve acil tahliye danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.



Yaptığımız analizler ve simülasyonlarda farklı senaryoları çalışarak, tahliyeyi engelleyebilecek yapısal ya da çoğunlukla dekorasyon gibi kolaylıkla değiştirilebilecek unsurları belirleyip, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını önererek tesislerde yaşanabilecek bir olay esnasında ziyaretçilerin ortamı daha güvenli terk edebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

Geçen ay Rusya'nın Sibirya Bölgesi’ndeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, AVM’ler başta olmak üzere okul, hastane, stadyum ve kamu kurumları gibi alanlarda güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Marsh Risk Danışmanlığı ekiplerini yöneten Hande Bilgisu, benzer bir olayın ülkemizde de yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi.



“Bazı AVM’lerin yangın tedbirleri ve acil tahliye konusunda oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Kalabalık toplulukların ziyaret ettiği yerlerin yangın risklerini belirlemeleri ve acil tahliye durumlarında toplulukların nasıl hareket edeceklerini önceden anlamaları, ziyaretçilerin binayı yaralanmadan tahliye edebilmeleri için çok önemlidir” diyen Bilgisu, bu konuda birçok tesiste yöneticilerin farkındalığının henüz gerekli düzeye ulaşmadığını vurguladı.

Olası kriz senaryoları hesaplanıyor!

Yaşanması muhtemel bir olaydan önce gerekli tatbikatların yapılmasının yanında, çeşitli simülasyon yazılımlarının da kullanılarak, acil tahliyeyi engelleyecek veya yavaşlatacak unsurların belirlenip ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Hande Bilgisu, şu açıklamayı yaptı: “Yıllardır Türkiye’de çeşitli AVM’ler, spor kompleksleri, hastaneler, okullar, oteller, kongre merkezleri ve kamu kurumları gibi kalabalık toplulukların bir arada bulunduğu yerler için yangın ve acil tahliye danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Acil ya da olağanüstü durumlarda kalabalık ortamların tahliyesinin nasıl gerçekleşebileceğini gösteren bir simülasyon kurguluyoruz.



Simülasyon programı üzerinden olağanüstü bir durumda ‘ortam nasıl olur, hangi senaryolarda ne değişir’ gibi analizler yaparak mimari yapı, güvenlik ve giriş-çıkışlar gibi alanlarda düzenlemelerin yapılmasına dair öneriler sunuyoruz. Yaptığımız analizler ve simülasyonlarda çeşitli senaryolar için tahliyeye engel olabilecek yapısal, ama çoğunlukla dekorasyon, geçici stantlar gibi kolaylıkla değiştirilebilecek unsurları belirleyerek, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına zemin hazırlıyoruz. Bu sayede incelemenin yapıldığı tesislerde yaşanabilecek bir olay esnasında ziyaretçilerin ortamı daha güvenli terk edebilmelerini sağlıyoruz.” Özellikle AVM’lerde ziyaretçilerin de göz önünde bulundurması gereken bazı tedbirlerin altını çizen Bilgisu, “Ailenizi ve kendinizi bu sayede daha güvende tutabilirsiniz” dedi.

Uzmanlardan güvenlik uyarıları!

Ayrıca uzmanlar da AVM’lerde daha güvenli alışveriş yapılması için bir takım önerilerde bulunuyor. Bu önerilerin bazıları ise şöyle: “Acil çıkış kapılarını önceden tespit edin. Mağaza veya AVM içerisindeki acil çıkış kapılarını bulmak ve onlara nasıl ulaşabileceğinizi önceden düşünmek, yangın alarmının çalması durumunda vakit kaybetmeden çıkış yapılmasını sağlar. Acil durum esnasında soğukkanlı kalmaya çalışarak, verilen direktiflere uyulması güvenli tahliyenin en önemli unsurlarından birisidir.



Mağaza veya AVM içerisinde çocuklarınızdan uzaklaşmamak acil tahliye durumunda onlara kolay ulaşmanızı ve ortamı güvenle birlikte terk etmenize imkân verir. Yürüyen merdivenlerde dikkatli olun. Duran bir yürüyen merdivenden kesinlikle yürüyerek inmeyin, bu durumlarda normal merdivenleri tercih edin. Aracınızı tahsisli yerlere park edin. Aracınızı park için ayrılmış yerlere ve geri geri park etmek kolay çıkmanızı sağlayacağı gibi başkalarının da tahliyesine engel olmamanızı sağlar.”

