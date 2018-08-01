Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592

Marsh’ta Üst Düzey Bölgesel Atama!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Plasman Liderliği görevine, Ebru Yüksekbilgili getirildi. Uzmanlık alanı birçok iş kolu için lokal ve uluslararası plasman yönetimi olan Yüksekbilgili, Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 17 ülkenin plasman faaliyetlerinden sorumlu olacak. Yüksekbilgili, Marsh Türkiye’de son olarak Risk Yönetimi & Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi Plasman, Hasar Danışmanlığı ve Marsh Risk Consulting departmanlarının liderlik görevini üstlenmişti.

Marsh’ta Üst Düzey Bölgesel Atama!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Plasman Liderliği görevine, Ebru Yüksekbilgili getirildi. Uzmanlık alanı birçok iş kolu için lokal ve uluslararası plasman yönetimi olan Yüksekbilgili, Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 17 ülkenin plasman faaliyetlerinden sorumlu olacak. Yüksekbilgili, Marsh Türkiye’de son olarak Risk Yönetimi & Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi Plasman, Hasar Danışmanlığı ve Marsh Risk Consulting departmanlarının liderlik görevini üstlenmişti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:18
5158 Okunma
Marsh’ta Üst Düzey Bölgesel Atama!

ABD merkezli Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. 1996 yılından bu yana Marsh Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Risk Yönetimi & Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi Plasman, Hasar Danışmanlığı ve Marsh Risk Consulting departmanlarının liderlik görevini üstlenen Ebru Yüksekbilgili, Ağustos ayı itibari ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Plasman Lideri olarak görev yapacak. Marsh Türkiye İcra Kurulu Üyeliği görevine devam edecek olan Ebru Yüksekbilgili, mevcut görevlerini halihazırda Marsh Türkiye’den sürdürecek olup, önümüzdeki dönemde yeni sorumluluğu kapsamında Marsh’ın Viyana ofisinde görev yapacaktır.  

PWN’nin kurucu üyeleri arasında!

Hasar yönetimi ve hasar danışmanlığı gibi mevcut sorumluluklarının yanı sıra Türkiye ve global çaptaki birçok önemli ve kompleks projenin plasman aşamasında rol üstlenen Yüksekbilgili, aynı zamanda Avrupa Bölgesi Risk Yönetimi ve Global Plasman Liderleri takım üyeleri arasında yer alıyor. Yüksekbilgili, Risk Yönetimi, Plasman, Çok Uluslu Şirketler Hizmet Birimi, Marsh Risk Consulting ve Hasar Danışmanlığı Bölümleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Marsh Türkiye’nin İcra Komitesi Üyeliği görevini de sürdürüyor. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ebru Yüksekbilgili, Professional Women Network’in (PWN) kurucu üyeleri arasında yer alıyor. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fazla Gıda, ülke ekonomisine 2 Milyar TL tasarruf sağlayacak
Fazla Gıda, ülke ekonomisine 2 Milyar TL tasarruf sağlayacak
KİĞILI, TÜRKIYE’NIN EN ITIBARLI MARKASI
KİĞILI, TÜRKIYE’NIN EN ITIBARLI MARKASI
Avustralya binalarını Türk doğaltaşı süsleyecek
Avustralya binalarını Türk doğaltaşı süsleyecek
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim