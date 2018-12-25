Marsh’ta Üst Düzey Atamalar Gerçekleşti!

Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında danışmanlık ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nda JLT Gurubu satın alma sürecinin ardından kapsama alanının genişlemesi sonucu çok sayıda görev değişikliği oldu. Söz konusu görev değişiklikleri, satın alma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

“Marsh’ın ve JLT’nin yeteneklerinin birleşimi heyecan verici bir fırsat”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Marsh CEO’su John Doyle, “Marsh’ın ve JLT’nin yeteneklerinin ve çalışanlarının bileşimi, müşterilere daha fazla değer kazandırmak için heyecan verici bir fırsat. Bu roller, işimiz üzerinde olumlu etkide bulunacak deneyimli ve yetenekli liderler tarafından doldurulmaktadır” dedi.

Atamalar kapsamına Birleşik Krallık ve İrlanda’nın CEO’su Chris Lay’in görevini sürdürmesine, JLT Birleşik Krallık, Avrupa ve Güney Afrika Başkanı Adrian Girling’in de Marsh Birleşik Krallık ve İrlanda Kurumsal Müşteriler ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevine getirilmesine karar verildi.

JLT Avustralya ve Yeni Zelanda CEO’su Nick Harris Marsh Pasifik CEO’su görevine getirilirken, Marsh Pasifik CEO’su Scott Leney de Marsh Avustralya CEO’su olarak atandı. JLT Avustralya ve Yeni Zelanda Başkanı Andre Louw da Marsh Pasifik Başkanlığı’na getirildi.

Orta Doğu ve Afrika CEO’su Christos Adamantiadis görevine devam ederken, JLT Orta Doğu ve Afrika’nın CEO’su Peregrine Towneley de Marsh Orta Doğu Başkanlığı’na getirildi. MMC Ülke Yöneticisi ve Marsh Orta Doğu Başkanı Robert Makhoul’un da görevine devam edeceği bildirildi. Marsh Asya CEO’su David Jacob ile Marsh Asya Başkanı Alan Cheah’ın görevlerine devam ederken, Marsh Asya Özel Riskler Lideri James Addington-Smith de Asya’nın bir alt-bölgesi olan Güney Doğu Asya Milletler Birliği’nin CEO’su olmasına karar verildi. Marsh Kıta Avrupası CEO’su Siegmund Fahrig ile Marsh Latin Amerika’nın CEO’su Ricardo Brockmann’ın da görevine devam edeceği belirtildi.

Marsh ABD ve Kanada Başkanı Martin South ile Kanada CEO’su Sarah Robson’un da görevini sürdüreceği aktarıldı. Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nun Başkan Yardımcısı ve MMC İcra Komitesi Üyesi görevlerinin yanı sıra JLT Grubu’nun CEO’su Dominic Burke’nin de Marsh-JLT Özel Riskler Yönetim Kurulu Başkanı olacağı açıklandı. Marsh-JLT Özel Riskler Başkanı görevine de Lucy Clarke getirilirken, küresel uzmanlık hem liderlerinin Clarke’ye hem de ilgili oldukları bölgesel liderlerine rapor vereceği belirtildi.