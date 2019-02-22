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Marshall, AR-GE Merkezi Belgesi aldı

Ar-Ge Merkezi Belgesi ile Marshall, uluslararası projelere katılacak ve patent hedefli yenilikçi ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün ve servislerle boya sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.

Marshall, AR-GE Merkezi Belgesi aldı

Ar-Ge Merkezi Belgesi ile Marshall, uluslararası projelere katılacak ve patent hedefli yenilikçi ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün ve servislerle boya sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.

22 Şubat 2019 Cuma 16:20
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Marshall, AR-GE Merkezi Belgesi aldı

Boya sektöründe yeniliklerin öncüsü AkzoNobel Marshall, Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazanan Marshall, boya sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya ve kullanıcılarına çok daha etkin hizmetler vermeye devam edecek.

Ar-Ge Merkezi’nde altyapı imkanlarını ve yetişmiş insan kaynaklarını arttıracak olan Marshall, şimdiden hazırladığı iki büyük proje ile aynı zamanda, ulusal ve uluslararası projelerde de daha fazla tanınırlık imkanı yaratacak. Üniversiteler ile yürütülecek ortak çalışmalar sayesinde güncel, literatür kaynaklara ulaşılabilirliğin artması ile patent hedefli yenilikçi ve tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün ve servislerle boya sektörünün de gelişimine katkıda bulunacak.

AkzoNobel Marshall Genel Müdürü Mehdi El Bok, Ar-Ge Merkezi belgesi almış olmayı çok önemsediklerini belirterek, “sahip olduğumuz uluslararası bilgi ve tecrübe ile Türkiye’de dekoratif boyalar sektöründe tüketicilerine her daim sürdürülebilir, yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalarımız ile uluslararası alanda da sektörün gelişimine katkıda bulunmaktan çok memnun olacağız” dedi.

AkzoNobel Marshall Pazarlama ve Ar-Ge Müdürü Pınar Adabağ, ise daha kapsamlı, uluslararası tanınır projeler üzerinde şimdiden çalışmaya başladıklarını ifade ederek,şöyle konuştu; “İnovasyon konusunda söz sahibi olan Ar-Ge anlayışımıza yenilerini eklemekten gurur duyuyoruz. Gerek güncel gerekse ileriye yönelik geliştirdiğimiz projelerle kullandığımız yüksek teknolojinin faydalarını da pazarımızla paylaşıyoruz.”

Yapılan başvurunun onaylandığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Marshall’a gönderilen 15 Şubat 2019 tarihli resmi yazı ile bildirildi. Bu onay ile Marshall, 5746 sayılı kanun hükümleri gereğince Ar-Ge merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge MerkeziMarshall
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