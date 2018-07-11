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Marsh Türkiye’de 10’dan Fazla Ülkenin Risk Yönetimi, Hande Bilgisu’ya Emanet!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Risk Danışmanlığı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticiliği görevine Hande Bilgisu getirildi. 15 yıldır Marsh Türkiye içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Bilgisu, Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Mısır başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeden sorumlu olacak.

Marsh Türkiye’de 10’dan Fazla Ülkenin Risk Yönetimi, Hande Bilgisu’ya Emanet!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Risk Danışmanlığı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticiliği görevine Hande Bilgisu getirildi. 15 yıldır Marsh Türkiye içerisinde çeşitli görevlerde bulunan Bilgisu, Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Mısır başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeden sorumlu olacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:15
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Marsh Türkiye’de 10’dan Fazla Ülkenin Risk Yönetimi, Hande Bilgisu’ya Emanet!

ABD merkezli Marsh & McLennan Şirketler Grubu çatısı altında hizmet veren dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. 2005 yılından bu yana Marsh Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Hande Bilgisu, Marsh’ın Danışmanlık birimi olan Marsh Risk Consulting’in Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticiliği görevine atandı. Bilgisu, bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Ürdün, Mısır başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeden sorumlu olacak. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Bilgisu, iş hayatına Deloitte’ta başladı ve 2005 yılında Marsh bünyesinde katıldı. 

Onlarca ülkede risk yönetimi deneyimi!

2013 yılından bu yana Marsh’ta Kurumsal Risk Yönetimi, Sabit Kıymet Risk Yönetimi, İş Sürekliliği& Kriz Yönetimi, Modelleme, Bilgi Güvenliği & Siber Risk Yönetimi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri veren ekiplerinin yöneticiliğini üstlenen Bilgisu, bu çerçevede Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da birçok risk yönetimi projesinde proje yöneticisi olarak yer aldı. Çok çeşitli sektörlerde danışmanlık ve eğitim hizmetleri de veren Hande Bilgisu, inşaat, gıda/içecek, lojistik, enerji, telekomünikasyon, finansal piyasalar, demir-çelik, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde de deneyimlere sahip. Risk yönetimi konusunda konferanslarda konuşmacı olarak yer alan ve üniversiteler bünyesinde ders veren Bilgisu, evli ve iki çocuk annesidir.
 

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