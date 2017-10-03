Mars Logistics’e Hugo Boss’tan En İyi Tedarikçi Ödülü!

Her yıl bir tema çerçevesinde farklı sektörlerden şirketlerin yapmış olduğu sunumlara ve alanında uzman konuşmacılara ev sahipliği yapan Opex Day 2017’de, bu yıl Mars Logistics ödüllendirildi. Alman tekstil firması HUGO BOSS Tekstil Sanayi’ye 6,5 yıldır karayolunda hizmet veren Mars Logistics, iş süreçlerini başarıyla yürütmesinden dolayı “En İyi Tedarikçi” ödülünü almaya hak kazandı.

HUGO BOSS Tekstil Sanayi tedarikçilerinin katıldığı, İzmir Hugo Boss Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen Opex Day 2017’de; “En İyi Tedarikçi” ödülünü kurum adına Mars Logistics Yurtdışı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mete Şekli aldı. Mars Logistics, 75 tedarikçinin değerlendirildiği Opex Day 2017’de, ödül alan 4 firmadan biri oldu.

Basın Bülteni