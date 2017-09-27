MARS LOGİSTİCS MERKEZ OFİSİNİ TAŞIDI YENİ MERKEZ GÜNEŞLİ’DE

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar “Mars Logistics olarak hizmet kalitemizi sürekli yükseltme hedefiyle hareket ediyoruz. 1989 yılında Aksaray’da 30 metrekarelik ofiste başlayan yolculuğumuza, bugün tüm lokasyonlarımızda 100 bin metrekarenin üzerine çıkarak devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz Güneşli ’deki yeni merkez ofisimizin gücümüze güç katacağına inanıyoruz. İlk günkü heyecanımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz. Yeni merkezimizin sahip olduğu donanım ve sunduğu çalışma ortamı çalışanlarımızın daha rahat ve verimli çalışmalarda bulunmalarını da kolaylaştıracak” dedi.

Mars Logistics Yeni Merkez Ofis Hakkında İnşaat kalitesi, teknik donanımları ve sosyal donatılarıyla Balance Güneşli’de konumlandırılan Mars Logistics’in yeni merkez ofisi, C blok 6,7 ve 8. katlarında, yaklaşık 5.200 metrekare alanda bulunuyor. Kompakt tasarımı ile esnek çözümler de sunan yeni merkez ofiste, yaklaşık 350 Mars Logistics çalışanı istihdam edilecek.

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, Proje Taşımacılığı, Intermodal Taşımacılık, Fuar ve Etkinlik Lojistiği, Depolama, Gümrük Yönetimi ve Sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır.



Merkezi İstanbul’da olan ve yurtiçinde / yurtdışında şubeleri bulunan Mars, yaklaşık 100 bin m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre Mars Logistics sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir.



Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 1865 araçlık filosu ile Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır.



Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. 1.200’ün üzerinde çalışanıyla, lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır. Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.

Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve Mars Logistics S.A.R.L. şirketlerinden oluşan Mars Logistics, İstanbul Yenibosna'da olan merkezini Balance Güneşli’ye taşıdı. Tüm lojistik hizmetleriyle sektöre birçok yenilik getiren Mars Logistics, faaliyetlerine artık Güneşli’de devam edecek.Basın Bülteni