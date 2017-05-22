Mars Logistics Denizli’de şube açtı

Sektörde birçok yeniliği hayata geçirerek lojistik sektörüne öncülük eden Mars Logistics, liderliğini yaygın hizmet ağıyla güçlendirmeyi hedefliyor. 1200’ün üzerinde profesyonel çalışanı, 1900 araçlık güçlü filosu, donanımlı alt yapısı, iletişim ağı ve hizmet politikasıyla, müşteri odaklı sürekli yeni hamleler gerçekleştiren Mars Logistics, yerinde ve hızlı hizmet anlayışını sürdürüyor. Mars Logistics, Denizli’de açtığı ofisle çok yönlü entegre lojistik hizmetlerini bölgedeki müşterilerine yerinden ulaştıracak.

Denizli’deki yeni şubesiyle bölgedeki mevcut müşterileriyle olan ilişkilerini daha da güçlendirecek Mars Logistics, diğer yandan da Denizli’de yeni müşterilere ulaşacak. Merkezi İstanbul Yenibosna’da olan Mars Logistics’in; Türkiye genelinde Avcılar, Tuzla, Esenyurt, Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Atatürk Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda şubeleri bulunuyor.

Mars Logistics Denizli Şube

Adres: Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:11/A KAT:2 IQ Ofisleri Merkezefendi Denizli

Telefon : 0258 225 54 40

GSM: 0538 394 74 60

Fax: 0258 225 58 81