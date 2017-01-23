Mars Cinema Group yine Sony 4K Dijital Sinemayı tercih etti

Türkiye’nin en prestijli sinema zincirlerinden Mars Cinema Group, Sony ile yeni bir iş ortaklığına imza attı. Yeni iş birliğine göre Mars, Türkiye genelinde 8 sinemada toplam 69 salonunu Sony’nin en gelişmiş 4K Dijital Sinema teknolojileriyle donatacak. 12 ayda tamamlanacak proje, ilk olarak Ocak ayında Çorum AHL Park’ta, Mart’ta ise Emaar Square’de hayata geçirilecek. Güney Koreli CGV Group, geçtiğimiz yıl Mars Cinema Group’u satın alarak Türkiye'nin en büyük sinema zincirini küresel ağına ekledi.

Sony’nin sunduğu çözüm

İş birliği çerçevesinde Sony’nin sunduğu çözümler rakiplerinden ayrışıyor. Projektörlerde kullanılan ve sadece Sony'ye özel gelişmiş SXRD™ ekran paneli teknolojisi, canlı renklere ve mükemmel kontrasta sahip etkileyici ve gerçekçi Ultra HD 4K görüntü sağlıyor. Üstün 4K görüntü sunan projektörler rakiplerinin çok ötesinde 8000:1 yüksek kontrast oranına sahip. Daha çok 4K içerik sunulmasıyla birlikte, tam da film yönetmenlerinin seyircilerine sunmak istediği kalite yakalanmış oluyor.

Sunulan SRX-R510DS ve SRX-R515DS ikili projeksiyon çözümü, projektörlerde alışılagelmiş Xenon ışık kaynağı yerine, maliyeti düşük, altı adet Yüksek Basınçlı Cıvalı (HPM) lambadan oluşan bir dizi kullanılıyor. Böylece, herhangi bir lamba kazası halinde, görüntüler etkilenmiyor ve Sony, değişimi çok kolay, düşük maliyetli ve güvenilir bir 4K çözümü sunmuş oluyor. Ayrıca, Sony’nin sunduğu 3 boyut teknolojisi, diğer çözümlerden farklı olarak, gözü yormayan ve görüntülerin sağ-sol sırasına göre değil aynı anda değişmesi yöntemini kullanıyor.

Tekrar tercih edilen Sony 4K çözümü

Bu yeni ortaklık, Mars Cinema Group ile Kasım 2015'te 82 adet Sony Dijital Sinema 4K projektör ve 3D sistemlerinin satın alındığı ilk başarılı anlaşmanın bir devamı niteliğinde. Önceki anlaşmada, İstanbul’dan ve Ankara'dan Van’a, Mardin'e ve İzmir'e kadar Mars Cinema Group’a ait toplam 10 yeni sinema, Sony Digital Cinema 4K sistemi ile başarıyla donatıldı ve müşterilere en yeni dijital 4K projeksiyonlar kullanıldı.

Sony ile Mars Cinema Group arasındaki yeni iş birliği kapsamında, İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmete girecek ve Türkiye’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olma unvanını taşıyacak Emaar Square’de bulunan 2400 koltuk kapasiteli mega sinema kompleksinin 15 salonunda Sony 4K Dijital Sinema teknolojisi sinemaseverlerle buluşacak.

Bu ekranlarda, Premium Large Format (PLF) ekranlarda 3D ya da 2D olarak sunum için ideal olan 30.000 lümen parlaklık seviyesi sunan SRX-R515DS çift projeksiyon sistemi kurulacak. Bakım ihtiyacı çok düşük olan Yüksek Basınçlı Cıva (HPM) çoklu lamba dizisi, Xenon tabanlı projeksiyon lambaları ile karşılaştırıldığında oldukça uygun maliyetli çalıştırma masrafları sunuyor ve bu özelliği ile son derece cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak, iki adet SRX-R510DS projektör, bulunduğu çoklu ortamda eşsiz 4K resim kalitesi ve sektör lideri 8000:1 kontrast oranı sunuyor. Mars Cinema Group'un Türkiye çapında 8 yeni sinema salonunu içeren projede SRX-R515DS, SRX-R510DS, SRX-R510P, SRX-R515P ve 3D projektör sistemleri kullanılacak.

Proje yönetimi, ürün tedariği, kurulumu ve projenin devam eden tüm işlemleri, Sony Dijital Sinema 4K Projeksiyon Sistemlerinin Türkiye resmi bayilerinden CinemaNext TR tarafından sürdürülüyor. CinemaNext TR, anlaşma kapsamında Mars Cinema Group’a bakım ve teknik destek sağlayacak.

Mars Cinema Group Dijital Sistemler Müdürü Hakan Askar, Mars Cinema Group ile Sony arasındaki yeni ortaklık hakkında şunları söyledi: "Mars Cinema Group, film severlere en iyi sinema deneyimini sunmaya kendini adamış bir kurumdur. Sony 4K Dijital Sinema ile yaptığımız ilk ortaklığımızın başarısından sonra bu ortaklığı sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni ortaklığımızla daha çok müşterimize inanılmaz gerçeklikte detaylar, zengin canlı renkler ve kristal berraklığında 3D görüntü kalitesi sunacağız. Kurulumların gerçekleştirileceği 12 ayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Sony Dijital Sinema 4K Kuzey Avrupa & Türkiye Bölge Satış Müdürü Tim Potter, konuyla ilgili olarak "Mars Cinema Group’un güvenilir iş ortağı olarak tekrar Sony'yi seçmesinden çok memnunuz. Mars müşterileri, büyük bir beğeniyle, görüntü kalitesi konusunda en iyi deneyimi yaşamaya devam edecekler."