Marmara’nın en büyük termal tesisi tamamlandı

Devre mülk kısmının tamamlandığı ve kullanımın başladığı projede otel bölümü ise yüzde 80 seviyeye geldi. Yüzde 60’ı 0rtadoğulu yatırımcılar tarafından satın alınan devre mülk kısmı, hizmet vermeye devam ederken otelin de en önemli müşteri kesiminin ise yine Körfez bölgesinden gelecek turistler olacağı belirtiliyor.

55 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve yılda 700 bin turisti ağırlamayı hedefleyen Yalova Termal Palace, daha kapılarını açmadan bölge insanına kazandırmaya başladı. Devre mülke gelen turistler çevreden alışverişi yaparak alışverişi canlandırırken gayrimenkul ve arsa değerleri de 4 yıl içinde yüzde 500 arttı.

Odaların teşrifatını birinci sınıf malzemelerle hiçbir maliyetten kaçmadan yapan Karaderlili Group, Bodrum, Kuşadası ve Kütahya’daki otelleri ile başladığı serüveninde bu projenin ‘ustalık eseri’ olması için gayret etti. Bu nedenle kaliteden ödün vermediklerini söyleyen Karaderili Şirketler Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, 2016 yılının başında otelin pazarlaması için özellikle Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da 15 ayrı satış ofisi kurduklarını 1 yıl içinde Yalova nüfusu kadar yani 700 bin kişiyi getirmeyi planladıklarını Yalova Termal Palace’ın aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin de en önemli iş ve toplantı merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.

20 milyon dolarlık gelir sağlayacak

İstanbul’a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova’nın turizm kapasitesini 3’e katlaması beklenen Yalova Termal Palace’ın katma değerini özetleyen Orhan Karaderili, ‘’Yalova, yatırım yapılması konusunda çok geç kalınmış bir yer. Bölge gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip. Turistler geldiklerinde sadece otelde kalmıyor. Yalova ve yakın illeri de gezmek istiyorlar. Bu durum da Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Doğrudan Yalova’ya gelen turistlerimiz de İstanbul’u da kapsayacak şekilde paket turlar düzenlemeyi planlıyoruz‘’ dedi.

Yalova Termal Palace, hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliğine ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine girişti. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Karaderili, ‘’Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması’’diye konuştu.

Otel 7 yıldız standardında

Otelin 2018 yılının başlarına kapılarını açmayı planladıklarını söyleyen Karaderili, 7 yıldız standartlarında hizmet kalitesi sunmayı hedeflediklerini söyledi. Karaderili, “Türkiye'de Turizm Bakanlığına göre alabileceğimiz en üst yıldız sayısı standart 5'tir. Bizim tabelamızda da 5 yıldız görülecek. Ancak Türkiye'de öyle tesisler var ki, 7 yıldız standartlarında hizmet veriyor. Biz de bu kalitede hizmet veren tesislerden bir tanesi olmaya adayız" dedi.

Türkiye’nin kongre oteliyiz

Otelin hedef olarak turizme yönelik olduğunu söyleyen Karaderili, yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacaklarını belirtti. İstanbul’a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmadığı belirten Karaderili, “Aynı anda 4-5 bin kişinin katıldığı seminerler başka ülkelere gidiyor. Biz bu yatırımla hem uluslararası hem de İstanbul’da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekân sorununu çözüyoruz” diye konuştu.

Karaderili, "Aynı anda 4 bin 500 kişilik kongre ve toplantıların yapılabileceği salonumuz mevcut. İçerisinde çeviri odaları var. Bu salon aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde, 6 tane daha toplantı salonumuz var” dedi.

"LÜKS TERMAL"İN MARKASI KARADERİLİ

20 yıldır sağlık turizmi alanında hizmet veren Karaderili Şirketler Grubu, sağlık turizminin yükselen yıldızı olan ülkemiz de ‘termal turizm’ alanında en büyük yatırımı yapan şirketlerin başında geliyor. Termal otellerin de "lüks tatil" sunabileceğini gösteren tesisler geliştiren Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, sağlık turizminin gelişme gösterdiğini belirterek, "Türkiye, termal sularıyla ünlü bir ülke. Biz bu termal sularla şifa bulurken verilen tesis hizmetini 'tatil' haline getirmeyi hedefliyor. Tesislerimizde sadece hastalığı olan tedavi olmaya gelmiyor, tatil ihtiyacı olanlar da kendilerini yenileyebiliyor" dedi.

Sağlık turizminde iddialı

Bir diğer hitap edecekleri kesimin termal su kaynağına sahip olmaları sebebiyle sağlık turizmi olacağını vurgulayan Karaderili ‘’Kireçlenmeden kaynaklı eklem yeri ağrıları olan misafirlerimiz bizi rahatlıkla tercih edebilecekler. Ana binanın altında toplam 6000 metre karelik bir spa alanımız var. Burada biz aynı zamanda kür merkezi olarak da faaliyet göstereceğiz. Bu kür merkezinde çok çeşitli ve farklı sıcaklıklarda havuzlarımızda olacak" diye konuştu.

Dünyanın her yerinde tatil imkânı

Uluslararası oteller zinciri RCI’ın diğer otellerine de üye olan Karaderili Group, Yalova Termal Palace’ı da bu zincire dâhil etti. Böylece dünyanın diğer ülkelerinden zincire üye olan kişiler Yalova Termal Palace ve grubun diğer otellerinde de tatillerini geçirebilecek. Aynısı Yalova Termal Palace’dan devre mülk alanlar için de geçerli olacak. Bu kişiler dünyanın istedikleri bir yerinde RCI’ın sahibi olduğu devre mülklerde tatillerini geçirebilecekler.

Otelin künyesi

Oda Sayısı: 840

Yatak Sayısı: 2200

1 Başkanlık süiti: 1000 m2

Özel kral Dairesi: 18 tane 500 m2 kral dairesi

Çalışan sayısı: 800

Aynı anda konaklayan misafir sayısı: 2200 kişi

Sosyal Tesisler: 10 bin metrekare sağlık, spa ve kür merkezi ve spor salonu. Küçük spa merkezi 2 bin metrekare. 1200 kişilik toplantı ve kongre salonu 600 kişilik toplantı ve kongre salonu 150 kişilik 4 adet toplantı salonu olmak üzere toplamda 6 salon

Açık – Kapalı Yüzme Havuzu: 1500 metrekare, 300 metrekare ve 200 metrekare daha olmak üzere toplamda 3 havuz.

Restaurant: 3 Alacarte ve 2600 metrekarelik 1 ana restoran olmaz üzere toplamda 4 restoran

Arazi: 55 dönüm üzerine kuruldu.

Yatırım: 180 milyon Dolar yatırım yapıldı.

Termal Suyun Faydaları

Solunum sistemi hastalıkları, astma bronşiyal, kronik bronşit, alerjik üst solunum yolları hastalıkları, pnömokonyoz.

Cilt hastalıklar, egzama, akne, sedef hastalığı.



Kas iskelet sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları, kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, bazı romatizmal hastalıklar, yaralanmalar sonrası oluşan hasarların tedavisi.

Kalp dolaşım sistemi hastalıkları: Kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, arter hastalıkları.

Mide bağırsak hastalıkları: Mide hastalıkları, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık (obezite), gut, karaciğer yetmezliği tedavisi.



Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, kronik sistit, kronik böbrek taşları, fonksiyonel yetmezlik

Kadın doğum hastalıkları: Genital organın kronik hastalıkları, kısırlık, ameliyat sonrası hastalıklar, ağrılı ve zor adet görme, genital akıntı.