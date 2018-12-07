Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
93699
ALTIN
212.491
DOLAR
5.2873
STERLİN
6.7490
EURO
6.0224

Marmarabirlik, Dev yatırımlara devam ediyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 12 Ekim’de başlayan ürün alımının devam ettiğini, bugüne kadar ortaklardan 44 bin ton ve 318 milyon lira bedelle ürün alındığını söyledi. Asa, kampanya sonunda tutarın 350 milyon liraya ulaşacağını duyurdu.

Marmarabirlik, Dev yatırımlara devam ediyor

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 12 Ekim’de başlayan ürün alımının devam ettiğini, bugüne kadar ortaklardan 44 bin ton ve 318 milyon lira bedelle ürün alındığını söyledi. Asa, kampanya sonunda tutarın 350 milyon liraya ulaşacağını duyurdu.

07 Aralık 2018 Cuma 10:37
2378 Okunma
Marmarabirlik, Dev yatırımlara devam ediyor

Marmarabirlik, 350 milyon liralık ürün alacak

Ziyarette konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2018/2019 ürün alım kampanyası 12 Ekim’de 52 bin ton ürün alım hedefiyle başlamıştı. Ortaklarımızdan bugüne kadar 44 bin ton ve 318 milyon TL bedelle ürün alımı gerçekleştirildi. Kampanya sonunda 350 milyon TL bedele ulaşılacağını tahmin etmekteyiz. Bugüne kadar 155 milyon TL ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam etmektedir, fiziki koşullar sebebiyle sıkıntı yaşanması durumunda tedbir almak zorunda kalabiliriz” dedi. Kalan yüzde 40 ürün bedelinin de geçen yıl olduğu gibi kredi kullanmadan özkaynaklarla ödeneceğini dile getiren Hidamet Asa, “Geçtiğimiz yıl ortaklarımız kooperatiflerine genelde orta ve ince taneli ürün teslim etmişlerdi. Eğer iri tane ürün alımlarımız istediğimiz miktarda gerçekleşmiş olsaydı, daha çok satış yapılmış olacaktı. Hem Marmarabirlik, hem de ortaklarımız kazançlı çıkacaktı” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bölge zeytin üreticisinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Aktaş, devam eden ürün alım kampanyasına ilişkin olarak, “Üreticinin Marmarabirlik’e daha fazla ürün teslim etmek istemeleri, Marmarabirlik’in açıklamış olduğu alım fiyatlarından memnun olduklarının bir göstergesidir. Bu kuruma hepimiz sahip çıkmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
MarmarabirlikYatırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı
Naci Güngör, ALİM GRUP’a Katıldı
Türk yatırımcılar Karadağ'ı keşfetti
Türk yatırımcılar Karadağ'ı keşfetti
HASANOĞLU Şirketler Grubu 25'inci yılını kutladı
HASANOĞLU Şirketler Grubu 25'inci yılını kutladı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim