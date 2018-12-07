Marmarabirlik, Dev yatırımlara devam ediyor

Marmarabirlik, 350 milyon liralık ürün alacak

Ziyarette konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2018/2019 ürün alım kampanyası 12 Ekim’de 52 bin ton ürün alım hedefiyle başlamıştı. Ortaklarımızdan bugüne kadar 44 bin ton ve 318 milyon TL bedelle ürün alımı gerçekleştirildi. Kampanya sonunda 350 milyon TL bedele ulaşılacağını tahmin etmekteyiz. Bugüne kadar 155 milyon TL ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam etmektedir, fiziki koşullar sebebiyle sıkıntı yaşanması durumunda tedbir almak zorunda kalabiliriz” dedi. Kalan yüzde 40 ürün bedelinin de geçen yıl olduğu gibi kredi kullanmadan özkaynaklarla ödeneceğini dile getiren Hidamet Asa, “Geçtiğimiz yıl ortaklarımız kooperatiflerine genelde orta ve ince taneli ürün teslim etmişlerdi. Eğer iri tane ürün alımlarımız istediğimiz miktarda gerçekleşmiş olsaydı, daha çok satış yapılmış olacaktı. Hem Marmarabirlik, hem de ortaklarımız kazançlı çıkacaktı” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bölge zeytin üreticisinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Aktaş, devam eden ürün alım kampanyasına ilişkin olarak, “Üreticinin Marmarabirlik’e daha fazla ürün teslim etmek istemeleri, Marmarabirlik’in açıklamış olduğu alım fiyatlarından memnun olduklarının bir göstergesidir. Bu kuruma hepimiz sahip çıkmalıyız” değerlendirmesini yaptı.