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Marmara Forum’un müdürü Leyla Özdemir oldu

Marmara Forum AVM Müdürlüğü görevini sektörde on yılı aşkın deneyimi bulunan Leyla Özdemir üstlendi.

Marmara Forum’un müdürü Leyla Özdemir oldu

Marmara Forum AVM Müdürlüğü görevini sektörde on yılı aşkın deneyimi bulunan Leyla Özdemir üstlendi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:25
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Marmara Forum’un müdürü Leyla Özdemir oldu

2003 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, 2006 yılında Amerika'nın Seton Hill üniversitesinde pazarlama programından mezun oldu. Leyla Özdemir profesyonel iş hayatına 2002 yılında başladı. 2007-2014 yılları arasında Türkiye'de ve yurt dışında önde gelen birçok alışveriş merkezinde pazarlama yönetimi ve danışmanlığı görevini yürüttü. 2010-2012 yılları arasında Cevahir Alışveriş Merkezi'nde Pazarlama Müdürü olarak çalıştıktan sonra kariyerini Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde Pazarlama ve Kiracı İlişkileri Müdürü olarak sürdürdü.
 
2014 yılında Buyaka Alışveriş Merkezi Müdürü olan Özdemir, dört yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Sektörde on yılı aşkın deneyime sahip olan Leyla Özdemir, bundan böyle kariyerine her yıl 160 milyon ziyaretçiye kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük perakende platformu Multi Türkiye bünyesinde yer alan Marmara Forum AVM'nin Müdürü olarak devam edecek.

Son Güncelleme: 09.05.2018 13:59
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