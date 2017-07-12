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Marmara Adası'nda feribot iskeleye çarptı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:49
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GESTAŞ AŞ'ye ait "Çanakkale" isimli feribotun, Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye çarpması sonucu ve feribot ve iskelede hasar oluştu

Marmara Adası'nda feribot iskeleye çarptı
BALIKESİR (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye ait "Çanakkale" isimli feribotun, Balıkesir'in Marmara ilçesinde iskeleye çarpması sonucu, feribot ve iskelede hasar oluştu.  

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Marmara ilçesine gelen "Çanakkale" isimli feribotun yanaşırken kontrolsüz şekilde merkez iskelesine çarptığını söyledi.

Aksoy,  "Kazada şu an için yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. İskele kullanılamaz hale geldiği için adamızda bulunan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Gün içindeki seferleri oraya aktarmaya çalışıyoruz. Feribottaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi. 

Anadolu Haber Ajansı
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