"Markalaşma ve tasarım sizden destek bizden"

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile gerçekleştirilen fuarın açılışı, CNR Holding Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TSF Başkanı Erdem Çenesiz ve TİMDER Başkanı Aydın Eşer tarafından yapıldı. Fuar açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin çıkışının yüksek katma değerli ürün ihracatı olduğunu söyledi. Seramik sektöründe üretiminin yüzde 50’sinden fazla ihraç eden işletmeler bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, sektörün Ar-Ge, tasarım, marka bilinirliği ve ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı. Şimşek, “Dünyada rekabette öne çıkabilmek için Ar-Ge ve inovasyon şart. Sizler marka bilinirliği için İtalya’dan şirketler alıyorsunuz. Bu çok önemli. Daha çok Ar-Ge yapın, daha çok inovasyona önem verin, daha çok ihracat yapın biz sizin daima destekçiniz olacağız” dedi.

Büyümeyi öz kaynakla yapın

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bankalardan borç almak yerine şirketlere öz kaynakla büyüme tavsiyesinde bulunarak, “Sermaye artırımlarına vergi teşvikleri getirdik. Bu yüzden öz sermaye ile büyümek önemli. Ayrıca, kâr marjı düşük olan alanlara yatırıp yapmayın” diye konuştu. Seramik sektörünün 1 milyar dolarlık ihracatını bu yıl içinde yüzde 10 artırma hedefine de değinen Şimşek, “Bu artış oranını oldukça mütevazi buldum. Sizin bu rakamı daha da yukarılara çıkarmanız mümkün. Sektör büyük birikime sahip. Bunu tasarımla taçlandırın ve daha çok kârlı ürünler üretin” şeklinde konuştu.

80 bin metrekare rekor alanda açıldı

Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin açıklandığı toplantıda konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, UNICERA Fuarı’na, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı beklendiğini söyledi. Erem, “Fuar 80 bin metrekare gibi rekor bir alanda düzenleniyor. Fuara geçen yıl 27 yabancı 187 yerli firma katıldı. Bu yılki fuara ise 56 yabancı, 258 yerli firma katıldı. Fuar ciddi bir ticari hacme ulaştı. Bu sayede Ekonomi Bakanlığı UNICERA Fuarı’na destek vermeye başladı. Fuara katılımcı sayısı ve katacağı fayda önemli. Geçen yıl ciddi yabancı alıcılar fuarı ziyaret etti. Özellikle Fransa, İspanya, İtalya’da fuarla ilgili ciddi tanıtımlar yaptık. UNICERA Fuarı’nın hedef pazarları ise İtalya, İspanya, ABD, Almanya, Rusya, Afrika, Asya ve Uzakdoğu ülkeleri oldu” diye konuştu.

“10 yıl sonra hedef dünya birinciliği”

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye’nin seramik karolarında dünyanın 7’inci, sağlık gereçlerinde ise dünyanın 4'üncü büyük ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi. Çenesiz, “Karolarda Avrupa 3'üncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumundayız. Vitrifiye üretiminde ise Avrupa lideriyiz. Aynı şekilde büyümeye devam edersek 10 yıl içerisinde dünyada birinciliğe yükseleceğiz” şeklinde konuştu.

UNICERA önemli bir çekim merkezi oldu

TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, 400 metrekare alanla başladıkları fuarın bugün rekor metrkareye ulaştığını söyledi. Eşer, “Fuarın gelişmesi sektörü, sektörün gelişmesi de fuarı büyüttü. Bu sayede dünyada önemli bir oyuncu haline geldik. UNICERA Fuarı’nı dünyanın önemli bir çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İhracata katkı oranı en yüksek sektör seramik

Bu arada, fuar kapsamında TSF desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin 2017 yılı son çeyrek verileri açıklandı. Buna göre, seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile üçüncü çeyrekte olduğu gibi yine ipi göğüsleyen sektör oldu. 18 sektörün değerlendirildiği endekste, inşaat seramikleri 22.33’lük oranla katkı oranı en yüksek sektör olurken, inşaat seramiklerini 6.53 katkı oranı ile giyim eşyası ve 4.40katkı oranı ile mobilya sektörü takip etti.

Ünlü tasarımcılar ve 1.000’in üzerinde marka UNICERA’da

Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019’un trendlerinin belirleneceği fuar, sektöre yön veren 1.000’in üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşiyor. Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörüne ev sahipliği yapacak olan fuar 3 Mart’a kadar açık kalacak. Fuarda ayrıca toplam 9 oturumun yapılacağı seminerlerde İtalya, İspanya ve Almanya’dan gelen dünyaca ünlü ödüllü tasarımcılar deneyimlerini ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak. Seminerlere katılacaklar arasında Diego Grandi, Sergio Perez Fortea, Massimo Farinatti, Michael Schmidt ve Marca Paloelli gibi önemli tasarımcılar yer alacak.