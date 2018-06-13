MAPFRE Sigorta’da Yeni Mentörlük Programı: “Ment To Be”

Türk sigorta sektörünün lider şirketlerinden MAPFRE Sigorta, çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak, kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla “Ment To Be” mentörlük programını başlatıyor. Yetenek Yönetimi programı kapsamında hayata geçirilen “Ment To Be” ile MAPFRE Sigorta bünyesinden seçilen mentörler, uzman oldukları konuları ve dijital becerilerini paylaşarak çalışma arkadaşlarının gelişimine destek olacak.

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, “Ment To Be programı ile çalışma arkadaşlarımızın kültürümüz, işimiz ve MAPFRE hakkındaki içsel bilgilerini ve mesleki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasına olanak sağlayacağız. Hedefimiz birbirlerini destekleyen ve birbirlerinin çalışmalarına katma değer sağlayan bir danışmanlar ağı oluşturmak. Bu programın çalışma arkadaşlarımıza olduğu kadar şirketimize de çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Tüm mentörlerimize ve mentilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Programla ilgili detaylı bilgi veren MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy ise şunları söyledi: “Ment To Be programıyla mentör ve menti adaylarımız, ilk günden itibaren bir gelişim yolculuğuna çıkacak ve mentörlük becerilerini mesleğin profesyonelleri tarafından verilecek destekle sürekli olarak geliştirebilme imkanını yakalayacak. Ayrıca program kapsamında X ve Y jenerasyonu ile önceki kuşak yöneticileri bir araya getirerek bilgi paylaşımları ile sinerji yaratmayı hedefleyen tersine bir mentörlük platformuna da yer vereceğiz. Hem mentilere yarım günlük bilgilendirme eğitimi hem de mentörlere program sürecini ve yol haritalarını paylaştığımız tam günlük eğitimler planladık. Mentör ve menti eğitimleri Haziran ayı boyunca devam edecek.”