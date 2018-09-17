MAPFRE Sigorta’da atama

Türk sigorta sektörünün lider şirketlerinden MAPFRE Sigorta’nın COO (Chief Operating Officer) görevine Stefan Jensen atandı. 2001 yılından bu yana MAPFRE Grup bünyesinde farklı pozisyonlarda görev alan Jensen, MAPFRE Sigorta'da tüm teknik, ticari ve operasyon faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Son olarak MAPFRE Grup Kuzey Amerika Bölgesi İş ve Müşteriler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Stefan Jensen, Sheffield Hallam Üniversitesi Uluslararası İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. MAPFRE Grup bünyesinde Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Bireysel Oto Sigortaları Başkan Yardımcılığı, MAPFRE Florida Başkan Yardımcılığı, Atlantik Bölgesi Başkan Yardımcılığı ve Bölge Direktörlüğü gibi birçok farklı pozisyonda görev aldı.