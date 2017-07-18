MAPFRE Sigorta Türkiye Merkez Ofisi LEED GOLD Sertifikası Almaya Hak Kazandı

Türk sigorta sektörünün en güçlü şirketleri arasında yer alan MAPFRE Sigorta’nın Ocak 2017’de tamamlanan İstanbul Şişli’deki Torunlar Tower’da bulunan yeni merkez ofisi, iç tasarım kategorisinde LEED Gold sertifikası aldı. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) değerlendirme sistemi, dünyanın en yaygın ve prestijli yeşil bina derecelendirme programlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

MAPFRE Sigorta Türkiye merkez ofisi sürdürülebilir arazi, tasarruflu su kullanımı, enerji verimliliği, malzeme seçimi ve iç ortam kalitesinde yüksek performans elde etmek hedefiyle gerçekleştirdiği pratik ve ölçülebilir uygulamaları ve çözümleriyle, LEED sertifikası almaya hak kazandı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 550 kişinin görev aldığı ofisin tasarımı ve inşaatı sırasında uygulanan stratejiler sayesinde yüksek seviyelerde enerji ve su tasarrufu sağlanarak, hem su ve enerji tüketim değerleri azaltıldı hem de işletme giderlerinde önemli kazançlar sağlandı. Bina içinde uygulanan stratejilerle MAPFRE çalışanları ve ziyaretçiler için sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı da oluşturuldu. İnsan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal malzemenin (kaplama, mobilya, aydınlatma vb.) kullanılmadığı ofiste, fiziki yerleşim de gün ışığından maksimum seviyede faydalanılacak şekilde planlandı. Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmalar tasarlanırken yüksek verimli cihazlar seçildi. Ofis çalışanların kullanacağı bilgisayar, yazıcı, kafeterya cihazları gibi ürünlerin tümünde de daha az enerji harcayan modeller tercih edildi.

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi Başkanı ve CEO'su Mahesh Ramanujam, “LEED sertifikasına ulaşmak, sürdürülebilir uygulamaları yürütmekten daha büyük önem taşıyor. Bu sertifika, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ve insanları daha iyisini yapmaya teşvik etme taahhüdünü temsil ediyor." dedi.

MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Volkan Babür ise Türkiye Merkez Ofisi projesinin MAPFRE’nin tüm dünya ülkeleri içerisinde de en iyi tasarlanmış ve en verimli ofislerden biri olarak kabul edildiğini belirtti. Babür, sözlerine şöyle devam etti: “MAPFRE’nin faaliyet gösterdiği ülkeler içinde LEED Gold sertifikasını almaya hak kazanan iki ofis binasından birinin Türkiye olması MAPFRE’nin doğaya ve Türkiye’ye verdiği önemin bir göstergesi. MAPFRE Sigorta olarak sürdürülebilirliği temel prensip ediniyor, dünyanın korunması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu sertifika da bizim gurur kaynağımız” dedi.

Dünyada 5 kıtada 100’den fazla ülkede; sağlık, oto, konut, ferdi kaza, seyahat, işyeri, tekne, nakliyat, mühendislik, tarım, özel riskler, sorumluluk, zorunlu sorumluluk konularında faaliyet gösteren MAPFRE Sigorta, 2007 yılından beri Türkiye’de hizmet veriyor. Nisan 2017 itibariyle MAPFRE Sigorta’nın Türkiye’de bireyselde 2 milyon 170 bin 340, kurumsalda ise 120 bin 431 müşterisi bulunuyor.