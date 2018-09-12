MAPFRE Sigorta'da atama

Türk sigorta sektörünün lider şirketlerinden MAPFRE Sigorta’nın Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Cevdet Altuğ getirildi. 27 Ağustos itibarıyla görevine başlayan Altuğ, sorumluluk alanı kapsamında MAPFRE Sigorta'da hali hazırda mevcut ticari yapının yönetimini üstlenecek. MAPFRE Sigorta bünyesinde yer alan Geleneksel Kanallar ve Diğer Kanallar organizasyonları, yeni oluşturulan Ticari Alanlar Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

9 Eylül Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezunu olan Cevdet Altuğ, 1997-2003 yılları arasında Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında dahil olduğu Garanti Bankası bünyesinde çeşitli alanlarda bireysel ve ticari bankacılık faaliyetleri yönetiminde görev aldı. 2003 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. bünyesinde bireysel ve kurumsal satış koordinasyonundan sorumlu yönetici olarak atanarak, sigorta sektörüne adım attı. 2005 yılında aynı sigorta şirketinin Bölge Yönetim sorumluluğunu üstlendi. TEB-BNP Paribas bünyesinde Bankasürans Müdürü olarak sorumluluk üstlenen Cevdet Altuğ, MAPFRE Sigorta bünyesine katılmadan önce BNP Paribas Cardif A.Ş. bünyesinde İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.