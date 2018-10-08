MAPFRE Gönüllüleri, çevre temizliği yaptı

Beş kıtada faaliyet gösteren MAPFRE’nin hizmet verdiği 100’den fazla ülkede eş zamanlı olarak düzenlediği MAPFRE Gönüllüleri Günü’nün ikincisi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz ve Teknik ve Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefan Jensen’in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gönüllüler aileleri ve dostları ile birlikte Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği yaptı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte toplam 14 poşet çöp toplandı.

Çevre temizliğinin ardından hep birlikte kahvaltı yapan MAPFRE gönüllüleri, aileleri ve dostlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu yılki MAPFRE Gönüllüleri Günü’nün sloganının “Çevre İçin Hep Birlikte” olduğunu söyleyen MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, “Geçen yıl etkinlik kapsamında dünya genelinde 1.530’un üzerinde ağaç diktik ve yedi tondan fazla çöp topladık. Etkinliğin küresel çaptaki başarısı üzerine bu yıl yeniden çevre konusunda farkındalık yaratmaya odaklandık” dedi.

Bu yıl her ülkede farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Alfredo Munoz, “Örneğin İspanya’da dağlık bir alanı yeniden canlandırmak için projeler yürütülüyor. Arjantin’de ağaç dikilirken, Filipinler’de öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Biz de MAPFRE Sigorta olarak Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdik. Bizim için çok keyifli bir gün oldu, hep birlikte yaşadığımız şehri korumak ve güzelleştirmek için çabaladık” diye konuştu.