Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96087
ALTIN
233.962
DOLAR
6.1184
STERLİN
7.9990
EURO
7.0227
banner287

MAPFRE Gönüllüleri, çevre temizliği yaptı

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE, bu yıl ikinci kez düzenlediği MAPFRE Gönüllüleri Günü’nü, 6 Ekim Cumartesi günü faaliyet gösterdiği 100’den fazla ülkede eş zamanlı olarak kutladı. Etkinliğin İstanbul ayağında, aralarında MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz ve Teknik ve Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefan Jensen’in de bulunduğu gönüllüler, aileleri ve dostlarının da katılımıyla Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

MAPFRE Gönüllüleri, çevre temizliği yaptı

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE, bu yıl ikinci kez düzenlediği MAPFRE Gönüllüleri Günü’nü, 6 Ekim Cumartesi günü faaliyet gösterdiği 100’den fazla ülkede eş zamanlı olarak kutladı. Etkinliğin İstanbul ayağında, aralarında MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz ve Teknik ve Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefan Jensen’in de bulunduğu gönüllüler, aileleri ve dostlarının da katılımıyla Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
3452 Okunma
MAPFRE Gönüllüleri, çevre temizliği yaptı

Beş kıtada faaliyet gösteren MAPFRE’nin hizmet verdiği 100’den fazla ülkede eş zamanlı olarak düzenlediği MAPFRE Gönüllüleri Günü’nün ikincisi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz ve Teknik ve Ticari Alanlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stefan Jensen’in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gönüllüler aileleri ve dostları ile birlikte Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği yaptı. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte toplam 14 poşet çöp toplandı.

Çevre temizliğinin ardından hep birlikte kahvaltı yapan MAPFRE gönüllüleri, aileleri ve dostlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Bu yılki MAPFRE Gönüllüleri Günü’nün sloganının “Çevre İçin Hep Birlikte” olduğunu söyleyen MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, “Geçen yıl etkinlik kapsamında dünya genelinde 1.530’un üzerinde ağaç diktik ve yedi tondan fazla çöp topladık. Etkinliğin küresel çaptaki başarısı üzerine bu yıl yeniden çevre konusunda farkındalık yaratmaya odaklandık” dedi.

Bu yıl her ülkede farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Alfredo Munoz, “Örneğin İspanya’da dağlık bir alanı yeniden canlandırmak için projeler yürütülüyor. Arjantin’de ağaç dikilirken, Filipinler’de öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Biz de MAPFRE Sigorta olarak Maçka Demokrasi Parkı’nda çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirdik. Bizim için çok keyifli bir gün oldu, hep birlikte yaşadığımız şehri korumak ve güzelleştirmek için çabaladık” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farmasi’nin yeni seminer salonu açıldı
Farmasi’nin yeni seminer salonu açıldı
n11.com KOBİ’lerinden ihracat hamlesi
n11.com KOBİ’lerinden ihracat hamlesi
Sancak, Cardtek’e ortak oldu
Sancak, Cardtek’e ortak oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim