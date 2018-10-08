Yemek kültürümüzün önemli yiyecekleri arasında yer alan mantı üretimine 1993’te evinin mutfağında başlayan, daha sonra 1995’te 80 metrekare dükkanla ticari hayatına devam eden Aşkın Balkaya, milli yemeğimiz mantıyı sektörel bir ürün haline getirerek tüm Türkiye’ye ulaştırmayı başardı. Aşkın Balkaya, 23 yıldır İnciana ve Güven Mantı markalarıyla mantının en lezzetlisini sofralarımıza getirmeye devam ediyor. Güven Mantı Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Balkaya, mantı sektörüne giriş öyküsünü, verdikleri hizmetleri ve hedeflerini EKOVİTRİN’e anlattı.

Aneda Gıda olarak kuruluş öykünüzü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları kilometre taşlarıyla sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz?

1993 yılında evimizin mutfağında başladığımız mantı yolculuğumuzda bir amaçla yola çıktık. Kendimize ve işimize her zaman ‘’Güven’’dik. Kalite ve güven ilkeleriyle hizmet verdiğimiz evimizin, zamanla bize yetmediğini gördük. 1995 yılında 80 m²’lik bir dükkân tutarak ticari hayatımıza başlamış olduk. Sektörümüze getirdiğimiz ilkler ve yenilikçi çözümlerimizle gücümüze güç katarak ilerledik. Tüm gelişmelerimizdeki birincil amacımız kalite standartlarımızı artırmak oldu. Aneda Gıda ailesi olarak, ürünlerimize en sağlıklı şekilde ulaşabilmeniz ve damak tadınıza hitap eden lezzetli mantı çeşitlerimizi keyifli sofralarınızda görmek için daima güvenle ilerlemeye devam edeceğiz.

Mantı sektöründe İnciana ve Güven markalarıyla üretim yapıyorsunuz

Fabrikanız ve üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?

23 yıldır sofralarımıza mantının en lezzetlisini sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Mantı Türk mutfağının vazgeçilmez değerlerinden. Biz de bu değeri gelecek nesillere en sağlıklı şekilde ulaştırmak için sürekli ve durmadan ilerliyoruz. Aneda Gıda ailesi olarak, lezzet, güven ve damak tadı adına aradığımız tüm incelikleri en iyi şekilde senkronize ederek, ürünlerimizi keyifli sofralarda buluşturmayı amaçlıyoruz. İnciana ve Güven Mantı’nın tarifini hiç değiştirmeden, 1995’ten bugünlere kadar getirdik. Fabrikamızda yıllık 3 bin ton üretim kapasitemiz bulunuyor. Yaklaşık olarak yıllık bin ton üretim ile ilerliyoruz.

“TÜM TÜRKİYE’DE RAFLARDA YERİMİZİ ALACAĞIZ”

Ürünlerinizin satışı ve dağıtımı noktasında nasıl bir strateji uyguluyorsunuz? Hangi noktalarda satış gerçekleştiriyorsunuz?

Aneda Gıda olarak, “5D” stratejimizi uyguluyoruz. Doğru hammadde, doğru üretim, doğru ürün, doğru fiyat ve doğru satış kanalı. Bu stratejiyle ürünlerimizin sağlıklı ve 1. sınıf hammadde ile üretilmesini sağlıyoruz. Biliyoruz ki sağlıklı ve kaliteli üretim, öncelikle sağlıklı hammadde temini ve bunun en iyi şartlarda muhafazasından geçer. Bu yüzden tüm ürünlerimizin, üretiminden, dağıtımına ve sofralarınıza ulaşana kadar geçen sürede tazeliğini ve kalitesini koruması için titizlikle çalışıyoruz. Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerimize bağlı satış ortaklarımız ve bunlara bağlı geleneksel kanallarımız var. Tüketicilerimiz de ürünlerimize bu şekilde ulaşıyorlar. Çok yakın bir zamanda tüm Türkiye’deki ulusal marka zincirinin raflarında yerimizi alacağız.

"MAĞAZALARI OLUŞTURACAĞIZ”

Bayi sayınızı artırma konusunda hedeflerinizden söz eder misiniz? 2019 hedefleriniz ve Aneda Gıda olarak planlarınız nelerdir?

tercih ediyoruz. Biz bir aileyiz ve birlikte büyüyoruz. Kaliteli, güvenli ve damaklarda fark yaratacak bir ürün istiyorsanız doğru adrestesiniz. Gittiğiniz her noktada Güven Mantı’ya ulaşabilmelisiniz. 2019 yılı sonuna kadar 2 ulusal marka zincirlerinin, raflarında yer almayı hedefliyoruz. Tadı damaklardan silinmeyecek lezzette ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizle İnciana konsept mağazalarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Öncelikle, bir lokasyonla başlayacağız. Sonrasında Franchise verilmesini düşünüyoruz. Böylece İnciana ürünleri tüm Türkiye’de kaliteli, sağlıklı, lezzetli ürün tüketmek isteyenlerle buluşacak.

Sektörü değerlendirdiğimizde nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na önerilerimiz olacak. Öncelikle, puanlama sistemi getirilebilir. Tarım İl Müdürlükleri, gıda üreticilerini yılda 2 kez denetlemeli ve denetlerken üreticilere puan vermeli. Bu puanları da gıda üreticileri, tüm ürün etiketlerine eklemeliler. Aynı zamanda şeffaf olması açısından tüm gıda üreticilerinin denetimlerinde aldığı puanlar açık olarak il müdürlüklerinin web sayfalarında yayınlanabilir. Böylece tüketici aynı tarzdaki ürünleri incelerken, sadece fiyatına bakmayıp, karşılaştırma yapıp, firmanın ve ürünün ne kadar güvenilir olduğunu da görmüş olur. Bu puanlama sistemiyle gıda sağlığına uygun üretim yapan ve yapmayan firmaların ayrımı şeffaflaşabilir.

"YAPTIĞIMIZ TÜM ÜRÜNLERİMİZE KARAKTERİMİZİ KATIP, BİZ OLUYORUZ"

Aneda Gıda ve Güven Mantı olarak teknoloji ve Ar-Ge konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Yaptığınız çalışmaların müşteri memnuniyetine olan etkilerini değerlendirir misiniz? Aneda Gıda olarak, müşterilerimizden, satış ortaklarımızdan ve çalışanlarımızdan gelen önerilerin hepsini tek tek ve büyük titizlikle değerlendiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda -40°C şok odaları kurduk. Çünkü ürünün besin değerlerinin korunması için hızlı şoklanması ve -18°C de saklanması gerekir. Biz de bu prensiple yola çıkarak üretimden başlayarak, sofralarınıza gelene kadarki tüm süreci titizlik ve disiplinle yönetiyoruz. Tüm ürünlerimizin, ilk günkü tazeliğini koruması bizim en büyük sorumluluğumuz.

"ÜRETİM ALANIMIZI 5 YILDA 20 BİN M2 OLARAK BÜYÜTECEĞİZ"

Kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi ve eklemek istediklerinizi anlatır mısınız?

Aneda Gıda olarak, 2019 yılı sonuna kadar personel mevcudumuzu yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi artırmak ve ulusal marka zincirleri ile birlikte marka bilinirliliğimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Üretim kapasitemizin de artmasıyla birlikte 5 sene içerisinde üretim alanımızı 20 bin m² olarak büyütmeyi düşünüyoruz.