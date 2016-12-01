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Manisa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 19 yaralı

01 Aralık 2016 Perşembe 12:30
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Turgutlu ilçesinde işçi taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 19 yaralı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Gece mesaisinden çıkan işçileri taşıyan Sezai Yavuzer idaresindeki 45 ZC 5389 plakalı minibüs, Yeni Garaj Kavşağı'nda, Mürsel Öztürk'ün kullandığı 45 J 7049 plakalı başka bir işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, servislerdeki işçilerden Galip Aslan, Mehmet Özman, Raziye Koçer, Saime Esmez, İsa Akçelebi, Kader Çubukkıran, Rukiye Aslan, Sezai Yavuzer, Nurdan Biçer, Uğur Küçüksakal, Fettah Önoğlu, Berna Şenkal, Dilek Bulanık, Şuheda Zengin, Nazlıcan Kanat, Aygül ve Nurgül Çakıcı ile Caner ve Melike Tezcan yaralandı. 

Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, birçoğunun ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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