Mangalda En Lezzetli Tavuk Nasıl Pişirilir?

Peki doğru mangal yakmak için nelere dikkat etmek gerekir?

Sonunda bahar geldi, havalar ısındı ve hafta sonu için beklenen mangal keyfi ve lezzetinin zamanı geldi. Tavuk eti mangal keyfinin olmazsa olmaz protein kaynağıdır. Peki sevdiklerinizle beraber en güzel etkinliklerden biri olan açık havada mangal yakmanın incelikleri ve püf noktaları nelerdir? İşte size mangal yapmanın baştan sona başarı hikayesi için gereken incelikleri ve püf noktaları…

Ön hazırlık;

-Birinci ve en önemli adım; sağlıklı, uygun fiyatlı, lezzetli ve güvendiğiniz bir marka tarafından üretilen tavuk etini seçmektir.

-Mangalınızın yerden biraz yüksek ve alttan hava alabilecek orta büyüklükte olmasına dikkat edin

-Alacağınız kömürün kaliteli olmasına özen gösterin

-Kömürü rahat tutuşturmak için birkaç dal çırayı unutmayın.

-Mangal süresince kullanacağınız aletleri gözden geçirin (Maşa, ızgara, yelpaze, kesme tahtası vb..)

-Izgaranızı temizlemeyin

-Tavuk etini daha da lezzetlendirmek adına önceden marine edebilir ya da soslayabilirsiniz. İçerisinde yağ, asit ve baharat olan her türlü sos tavuk etini marine etmek için idealdir.



Mangal yaparken;

-Et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakın. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar.

-Tavuk etini mangal üzerinde yüksek ateşte uzun süre bırakmayın. Bu işlem zararlı maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir.

-Küçük parçalı etler daha çabuk pişer, bu nedenle pişirme süresini azaltmak için küçük parçalı ürünler tercih edebilirsiniz.

-Kömür iyice kor haline geldikten sonra yani kömür közleştikten sonra pişirme işlemine başlamak en sağlıklı yöntemdir.

-Yapılan en önemli yanlışlardan biri de etlerin yanmaya yakın pişirilmesidir. Dışı kabuklaşmış, içi pişmemiş etler sağlığa zararlıdır.

-Bakteri ürememesi için; çiğ etle pişmiş eti birbirine temas ettirmeden ayrı kaplarda muhafaza edin.

-Çiğ et için kullandığınız maşa ile pişmiş eti kullandığınız maşayı bir birinden ayrı tutun ayrıca et ürünleri ile sebzeleri ayrı ekipmanla kesmek en doğru yöntem.

-Et pişirirken en önemli nokta, suyunun içinde kalmasıdır. Eti çatalla çevirirseniz, içindeki suyu ateşe akar ve etin tüm lezzeti gider. Bunun için maşa yardımıyla etleri çevirmek gerekir.

-Etin bir tarafı pişmeden çevirme yapmayınız. Bu uygulama ile etleriniz daha sulu ve daha lezzetli olacaktır.

-Tavuk etlerinizi piştikten sonra servis yapmadan önce birkaç dakika dinlendirirseniz etin suyunun etin iç dokularına kadar dağılmasını sağlarsınız tabii bu da daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlar.