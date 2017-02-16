Maltepe'deki darp iddiası

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ve inançlarından ötürü bir saldırıya uğramasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Şiddet bir insanlık suçudur ve insan hakları ihlalidir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Milletçe birlik beraberlik içerisinde, başı açığıyla kapalısıyla hep beraber kardeşliğimizi büyüterek yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaya, Maltepe'de, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisini darbettiği iddiasıyla şikayette bulunan Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i ve ailesini Bostancı'daki evlerinde ziyaret etti.

Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, olayı ilk duyduğunda bir anne olarak çok üzüldüğünü, Fatma Dilara'nın henüz 16 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Bakan Kaya, Yiğit'in kıyafetinden ötürü minibüste yaşadığı çirkin saldırıyı bir kez daha nefretle kınamak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"16 yaşında bir çocuk ve gelecek hayalleri olan. Şimdi ziyaret ettik. Olayın ertesi günü hemen annesini aramıştım. Geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Annesi de çok üzgündü tabii ki. Kızımıza olayın olduğu andan itibaren ekiplerimize verdiğimiz talimat doğrultusunda psikolojik olarak destek sağladık. Şu anda adli süreç başlamış durumda. Biz de bakanlık olarak sürecin takipçisi olacağız. Türkiye'de hiç kimsenin kılık kıyafetinden ötürü, inançlarından ötürü bu tür bir saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet bir insanlık suçudur ve insan hakları ihlalidir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Milletçe birlik beraberlik içerisinde, başı açığıyla kapalısıyla hep beraber kardeşliğimizi büyüterek yaşamaya devam edeceğiz. Fatma kızımız da 16 yaşında bir çocuk. Hem kadına karşı şiddeti kınıyoruz hem de çocuğa karşı şiddeti asla kabul etmemiz mümkün değil."

- "Olayın takipçisi olacağız"

Bakan Kaya, Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in doktor ve cerrah olmayı isteyen çok güzel pırıl pırıl akıllı bir genç kız olduğunu belirterek, kızın bir an önce bu olayın etkisinden kurtulması için her türlü desteği vereceklerini söylediğini anlattı.

Yiğit'in artık normal hayatına dönmesi için bir süre evinin önünde beklenilmemesi gerektiğini ifade eden Kaya, "Kızımızın normal hayatına dönmesi için destek olmamız lazım. Bundan sonra okula başlasın. Bana söz verdi. İnşallah yarın okula başlayacak. Derslerine çok iyi çalışacak. Geleceğe artık huzurla güvenle bakabilmesi için biz her türlü destekçisiyiz. Olayın da hukuki sürecin de takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kaya, şiddetin her türlüsünü kınadığını vurgulayarak, genç kıza geçmiş olsun diledi.

Bakan Kaya, Yiğit'in psikolojik durumunun nasıl olduğuna ilişkin soru üzerine de, "Psikolojik durumunu psikologlarımız değerlendirecek. Güçlü bir kız. İnşallah en kısa zamanda normal hayatına sizlerin de desteğiyle döner, diye düşünüyorum. Bundan sonra Fatma'nın daha rahat okula gidip gelmesi için buranın boş olması daha sağlıklı olacaktır." dedi.

Anadolu Haber Ajansı