Maliye Bakanı Ağbal, halk pazarını gezdi

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, halk pazarında esnafla sohbet etti.

Ağbal, beraberinde Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerle Demirözü ilçe merkezinde kurulan halk pazarını gezdi. Esnafla tek tek görüşerek fiyatları öğrenen Ağbal, ürünlerin Amasya ve Erzincan'daki hallerden kente nakliye sürecine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Ağbal, esnafın, biber, patlıcan ve salatalık gibi bazı ürünlerin fiyatlarının pahalı olduğunu belirtmeleri üzerine, bu ürünlerin sezonu olmadığına dikkati çekti.

Esnafın, vatandaşın bu ürünlere talep gösterdiğini anlatması üzerine Ağbal, "Yani vatandaş diyor ki 'dört mevsim patlıcan yiyeceğim.' Hayırlı ve bereketli işler, bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Ağbal, tezgahlardaki ürünleri tek tek inceleyerek, 75 ya da 50 kuruşa satılan ürün olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Tezgahlarda bu fiyatlara ürün olmadığını gören Ağbal, "Kuruşları kendimiz tükettik, halbuki kuruşlar önemli. Kuruş gitti. Neyse artık satış yaparken '2 bin 500 lira' demiyorsunuz 2,5 lira diyorsunuz, o noktaya geldik." dedi.

Ağbal, esnafa "devlet fiyatları aşağıya çekmek için ne yapmalı?" sorusunu yönelterek, görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı