Mali sıkıntıda dev sponsor

Dünyada 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunan lider beyaz eşya markası Beko, basketbol alanındaki yatırımlarına Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı isim ortaklığı ile geri dönüyor. Daha önce 8 yıl boyunca Türkiye Basketbol Ligi’ne adını veren ve Avrupa Basketbol Şampiyonası sponsorluğunu üstlenen Beko, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile 2,5 yıllık ortaklık anlaşması imzaladı.

Ülker Sports Arena’daki ortaklık anlaşması imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu katıldı.

Anlaşma ile takımın adı Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oldu. Ortaklık anlaşması çerçevesinde Fenerbahçeli yıldız basketbol oyuncularının formalarının göğsünde Beko logosu yer alacak. İş birliği Türkiye Basketbol Süper Ligi, Euroleague ve tüm yurt dışı müsabakaları kapsıyor.

Spor iş birliklerini sosyal sorumluluk alanına taşıyan Beko, bu yeni ortaklıkla çocuk obezitesine karşı sürdürdüğü “Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen” girişimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Ülker Sports Arena’da iş birliğinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, “Fenerbahçe faaliyet gösterdiği futbol, basketbol, voleybol başta olmak üzere 9 farklı branş ile ülkemizde sporun dinamiği ve lokomotifi konumunda. Erkek Basketbol Takımımız ise kulübümüzü hem Avrupa’da hem de ülkemizde tarihi başarılarla temsil eden, taraftarının ve ülkemizin gururu olan, spor ve basketbol alanında dünyanın sayılı markalarından. Beko dünya çapında Türkiye’nin gururu olmuş kendi alanında lider bir marka. Euroleague’de üst üste dört kez Final Four’a kalan ilk ve tek Türk takımı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 3 kez de finalde yer alarak çok önemli bir başarı elde etti. 12 Türkiye şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası, 7 Cumhurbaşkanlığı kupası, 1 Euroleague şampiyonluğumuz var. Bu iki başarılı markanın bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz, bu iş ortaklığıyla hem Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı hem de Beko’nun başarı hikayelerine yenilerini ekleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Beko’nun 30 yıldır sağlıklı nesiller yetişmesine destek olmak amacıyla sporu desteklediğini vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise, “Beko markamızla basketbolu ilk olarak 2006 yılında desteklemeye başladık. 8 yıl boyunca Türkiye Basketbol Ligine ev sahipliği yaptık, pek çok uluslararası basketbol şampiyonasına destek olduk. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı iş birliğini hem global marka yolculuğumuza katacağı değer hem de kitleleri etkileme gücüyle yaratacağı sosyal fayda açısından önemsiyoruz” dedi.

Sponsorluğun odağında Beko’nun çocuk obezitesiyle mücadeleyi amaçlayan “Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen Girişimi” olduğunu belirten Bulgurlu şunları söyledi: “Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’nın dünyada en fazla bilinirliğe sahip etkinliği olan Euroleague’de, üst üste elde ettiği tarihi başarılar, bu sezon hem Euroleague’de hem de ligde gerçekleştiği mükemmel başlangıç ile çok önemli bir marka. Ayrıca sahip olduğu taraftar sayısı, sosyal medya gücü ve etkileşim rakamları ile de lider. Fenerbahçe’nin sahadaki başarıları ve rakamlara da yansıyan gücü bu ortaklığı gerçekleştirmemizi sağlayan en önemli etkenler oldu. Turnuvaları 5 kıtada izlenen Euroleague’in popülaritesi giderek artıyor. Her bir maç dünyada ortalama 2 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor. Bu iş birliğinin Beko’nun hedef pazarlarında marka bilinirliğine katkı yaparken, çocuk obezitesini azaltmayı hedefleyen “Eat Like A Pro” girişimimizi daha geniş kitlelere duyurmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz. Fenerbahçeli Basketbol oyuncuları, hem Türkiye’de hem de müsabakaya gittikleri ülkelerde önemli bir misyon üstlenecek; “Eat Like A Pro”nun marka elçileri olacaklar.”

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Zeljko Obradovic ise, “Basketbol sporuna uzun yıllardan beri destek veren Beko’nun, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile yaptığı iş birliğinin bir şans olduğunu belirtti. Obradovic sözlerine şöyle devam etti: “Potadaki başarı kadar sporun kitleselliğinden faydalanan iş birliklerini de önemsiyoruz. Çocukların sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi yolunda önemli bir sorumluluk üstlendik. Sporcularımız beslenme

alışkanlıklarıyla genç nesillere örnek olacak. Beko’nun Eat Like A Pro-Şampiyonlar Gibi Beslen Girişimi’ni taraftarlarımızla birlikte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.