MAHLE TechPRO, artık Avrupa’da hizmetinizde

Stuttgart, 25 Şubat 2019 – MAHLE’nin tanılama cihazı TechPRO® artık Avrupalı müşterilerin hizmetinde. MAHLE’nin artan pazar talebine yanıtı olan bu cihaz, hızlı ön yükleme ve anlık sonuçlar verme kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra sezgisel çalışır ve cihazın bütün servis ömrü süresince ekonomik şekilde kullanılabilir.
TechPRO® tüm hata kodlarını ortalama 30 saniye içinde tanır. Linux tabanlı sistem, araçta bulunan tüm modüller ile iletişim kurar ve 54.000’in üzerinde ayrıntılı OEM hata kodu açıklamasına yanıt verir. Tüm veri protokollerini lokal olarak saklar, bu sayede daha sonra, eğer gerekirse, araca yeniden bağlanmaya gerek kalmaksızın çıktı verir.
Denenmiş ve test edilmiş dokunmatik ekran tanılama sisteminin aracın mevcut durumundan ilgili parça kodlaması için yönlendirmeli sorun giderme aşamasına kadar kolay ve sezgisel çalışmasını sağlar. Düzenli yazılım güncellemeleri entegre Wi-Fi sayesinde İnternet bağlantısı ile otomatik olarak yapılır, böylece TechPRO® cihazın güncelliği her zaman korunur.
Olaf Henning, MAHLE Aftermarket GmbH Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şöyle açıklıyor, “MAHLE TechPRO® ile dijitalleşme ve bağlantı alanında bir adım daha atıyoruz ve kullanıcılara harcanan zaman, işletilebilirlik ve ekonomik verimlilik bakımından gerçek katma değer sunuyoruz”.
MAHLE TechPRO® profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve en güncel ve en hızlı tanılama teknolojisi sunuyor. Bağlantı şeması ya da durum ekranı gibi araca özgü teknik ayrıntılar ve bilgiler, hızlı ve sonuç odaklı tanılamaya imkân sağlıyor.
TechPRO® cihaz klima servis cihazı ve sürüş destek sistemlerinin yeniden kalibrasyonuna ilave avantajlar sağlıyor
Servisler TechPRO® cihazı MAHLE ve BRAIN BEE markalı yeni klima servis cihazları ile birlikte kullanabilirler. MAHLE’nin yeni tanılama çözümü ayrıca sürüş destek sistemlerinin yeniden kalibrasyonunun hızlı ve kolay şekilde yapılması için devrim yaratan TechPRO® ADAS ile birlikte kullanılabilir.
MAHLE Hakkında
MAHLE, otomotiv endüstrisinin önde gelen uluslararası geliştirme ortağı ve tedarikçisi olmasının yanı sıra, geleceğin mobilitesinin öncüsüdür. Grubun ürün portföyü, hem içten yanmalı motor teknolojileri hem de e-mobilite için güç aktarım sistemleri ve klima teknolojisi ile ilgili önemli tüm konuları kapsıyor. Grup, 2017 yılında yaklaşık 78.000 çalışanı ile yaklaşık 12,8 milyar Avro ciro elde etmiştir ve 30'dan fazla ülkede 170 üretim yeri ile temsil edilmektedir.
MAHLE Aftermarket Hakkında
Yedek parça konusunda uzmanlaşmış iş birimi MAHLE Aftermarket, otomotiv aftermarket ürün yelpazesi için orijinal ekipman seri üretiminden sağladığı teknik bilgiyi kullanmakta ve ticaret, servis ve motor tamiri ortaklarına tedarik yapmaktadır. Portföyde ayrıca, MAHLE Servis Çözümleri bölümü tarafından geliştirilen servis ekipmanlarının yanı sıra, kapsamlı hizmetler ve özelleştirilmiş eğitim programları da yer almaktadır. Tam kapsamlı bu uzmanlık, MAHLE, BRAIN BEE, BEHR, CLEVITE, IZUMI, KNECHT FILTER ve METAL LEVE markaları adı altında sunulmaktadır.
MAHLE Aftermarket, dünya çapında 25 merkez ve çeşitli satış ofislerinde yaklaşık 1.600 çalışanı ile temsil edilmektedir. İş birimi, 2017 yılında 950 milyon Avro üzerinde global satış hacmine ulaşmıştır.