MAHLE TechPRO, artık Avrupa’da hizmetinizde

Stuttgart, 25 Şubat 2019 – MAHLE’nin tanılama cihazı TechPRO® artık Avrupalı müşterilerin hizmetinde. MAHLE’nin artan pazar talebine yanıtı olan bu cihaz, hızlı ön yükleme ve anlık sonuçlar verme kabiliyetine sahip olmasının yanı sıra sezgisel çalışır ve cihazın bütün servis ömrü süresince ekonomik şekilde kullanılabilir.

TechPRO® tüm hata kodlarını ortalama 30 saniye içinde tanır. Linux tabanlı sistem, araçta bulunan tüm modüller ile iletişim kurar ve 54.000’in üzerinde ayrıntılı OEM hata kodu açıklamasına yanıt verir. Tüm veri protokollerini lokal olarak saklar, bu sayede daha sonra, eğer gerekirse, araca yeniden bağlanmaya gerek kalmaksızın çıktı verir.

Denenmiş ve test edilmiş dokunmatik ekran tanılama sisteminin aracın mevcut durumundan ilgili parça kodlaması için yönlendirmeli sorun giderme aşamasına kadar kolay ve sezgisel çalışmasını sağlar. Düzenli yazılım güncellemeleri entegre Wi-Fi sayesinde İnternet bağlantısı ile otomatik olarak yapılır, böylece TechPRO® cihazın güncelliği her zaman korunur.

Olaf Henning, MAHLE Aftermarket GmbH Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şöyle açıklıyor, “MAHLE TechPRO® ile dijitalleşme ve bağlantı alanında bir adım daha atıyoruz ve kullanıcılara harcanan zaman, işletilebilirlik ve ekonomik verimlilik bakımından gerçek katma değer sunuyoruz”.

MAHLE TechPRO® profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve en güncel ve en hızlı tanılama teknolojisi sunuyor. Bağlantı şeması ya da durum ekranı gibi araca özgü teknik ayrıntılar ve bilgiler, hızlı ve sonuç odaklı tanılamaya imkân sağlıyor.