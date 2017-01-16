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Mahkeme "adalar" konusunda Mısır lehine karar verdi

16 Ocak 2017 Pazartesi 16:13
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Yüksek İdare Mahkemesi, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki sınır anlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetti.

Mahkeme
 KAHİRE (AA) - 

 Mısır devlet televizyonundan canlı yayınlanan duruşmada yargı heyeti başkanı hakim Ahmed Şazli, nihai kararı verdi. Şazli, "Mahkeme, Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğu kanaatine varmıştır." dedi.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda bulunanların, "Yaşasın özgür Mısır adaları", "Eniyle boyuyla biz bu toprağın sahibiyiz", "Başını kaldır sen Mısırlısın" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Nisan 2016'daki Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Anlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti. Anlaşma, Mısır İdare Mahkemesi tarafından haziran ayında iptal edilmiş, Mısır hükümetine bağlı Devlet Davalar Kurumu ise bu karara itiraz etmişti.

 Mısır Bakanlar Kurulu Aralık 2016'da söz konusu anlaşmayı onaylayarak, dosyayı görüşmesi için meclise göndermişti. 


Anadolu Haber Ajansı
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