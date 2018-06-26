MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni kabine iye ilgili olarak, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." açıklamasında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YORUMU

Muharrem İnce'nin 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline geldiğini belirten Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir." şeklinde konuştu.

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