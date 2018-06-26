Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94782
ALTIN
186.968
DOLAR
4.6261
STERLİN
6.1311
EURO
5.4031

MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni kabine ile ilgili, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." dedi.

MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni kabine ile ilgili, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." dedi.

26 Haziran 2018 Salı 13:02
3519 Okunma
MAHİR ÜNAL'DAN 'YENİ KABİNE' AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yeni kabine iye ilgili olarak, "İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından, yurt dışında yaşamış kişilerden de olabilir." açıklamasında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YORUMU

Muharrem İnce'nin 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline geldiğini belirten Ünal, "Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir." şeklinde konuştu.

.

ahaber

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONUT ALMAK İÇİN EN AVANTAJLI DÖNEM
KONUT ALMAK İÇİN EN AVANTAJLI DÖNEM
Ses, bilgisayara zarar verir mi?
Ses, bilgisayara zarar verir mi?
Akdeniz’i en çok Türkiye kirletiyor
Akdeniz’i en çok Türkiye kirletiyor

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim