Madencilik sektörü 2023 hedefleri için enerji doldu

“Madencilik Çalıştayı”nın kazanımlarından bir diğeri ise; Madencilik Sektörü uzun bir aranın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bakan düzeyinde sorunlarını görüşme fırsatı yakalaması oldu.

Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Madencilik Sektörüne, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için katma değerli ürün ihracatını gerçekleştirebileceği bir ekosistemi hayata geçirdikleri mesajını verirken, “Hammadde olarak ihraç edip işlenmiş ürün olarak ithal ediyoruz bu sona erecek. Madencilik sektöründe madene katma değer sağlayan fabrikalar kurulmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz. ARGE ve Teknolojik bir modeli hayata geçiriyoruz. Madencilikte maden hammadde olarak 1 katma değer üretiyorsa, nihai ürün 8 birim değer üretiyor. Madenine göre 30-40 katına çıkan bir ekosistem var. Madencilik sektörümüzdeihracat yapan çok firmamız var. Katma değerli ürün üretimi için teknolojiyi burada geliştirip, fabrikaları burada kurun. Kurumsallaşma ve profesyonelleşmeye yatırım yapın, ARGE ve Teknolojik yatırımlar için uluslararası işbirliklerine hazır olun" diye çağrıda bulundu.

Maden Güvenlik Kurumu hayata geçti

Maden Güvenlik Kurumu’nu hayata geçirdiklerini de ifade eden Albayrak, madencilere; “İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre duyarlılığı kırmızı noktalarımız. 2017 yılında şu ana kadar 5 bin 480 firmada denetimlerde bulunduk. Yılsonuna kadar 6 bin maden işletmesini en az bir kez denetlemiş olacağız. 2018 yılında 7 bin firmayı denetlemeyi hedefliyoruz. Madenler risk gruplarına göre 3 gruba ayrıldı, her maden işletmesi yılda en az 1 kez denetlenecek. Yüksek risk barındıran madenler ise bir yılda en az 4 kez denetimden geçecek. Hazırlanın, toparlanın, habersiz denetimler olacak" uyarısında bulundu.

Madencilik Çalıştayı düzenleyen STK Başkanları “Madencilik Çalıştayı”nı yorumladı

EMİB Başkanı Kaya; “Madencilik sektöründe bayram coşkusu yaşanıyor”

“Hayatımız Maden” temalı Madencilik Çalıştayını, Madencilik Sektörünün bayramı olarak nitelendiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Madencilik Sektöründeki tüm Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileriyle gerçekleştirdiği "Madencilik Sektör Toplantısı"nda açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikasının Madencilik Sektörümüzün tüm taraflarınca benimsendiğini, "Milli Enerji" ve "Maden Politikası"nın hayata geçmesi için sektör temsilcileri olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın neferi olarak çalışmaya hazır olduklarını Madencilik Çalıştayı ile ortaya koyduklarını dile getirdi.

Milli Madencilik Politikasının 3 saç ayağının Enerji ve Hammadde Arz Güvenliği, Yerlileşme Maden faaliyetlerini yaparken hem yerli makine ve ekipmanı kullanmak ve Öngörülebilir piyasalar olduğuna dikkati çeken Kaya, “Madencilik Sektörü İstanbul Maden İhracatçıları Birliğimiz ve Altın Madencileri Derneğimizin katılımıyla 10 STK Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının başarısı için çalışacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’ın sektör için ortaya koyduğu vizyon da, sektöre ekstra enerji verdi. Sektör olarak hem birlik olduk, hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde öz evlat muamelesi gördük. Madencilik sektörü olarak tabir yerindeyse bir çalıştayla iki kuş vurmuş olduk. Sektör olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmaya, katma değerli üretime yoğunlaşacağız” diye konuştu.

İMİB Başkanı Dinçer; “Telefonumuzda, yediğimiz ekmekte bile maden var”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)’nin 5 Kasım’da yapılan Genel Kurul Toplantısı sonrasında İMİB Başkanlığı’na seçilen veMadencilik sektöründe birlik ortamının tekrar tesis edilmesinde büyük katkıları olan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, “Hayatımız Maden” adını verdikleri çalıştayın verimli geçmesinden son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

“Hayatımız Maden” temasının altını çizen İMİB Başkanı Dinçer, “Gündelik hayatımızda her dakika kullandığımız telefonumuzda, televizyonumuzda, diş macununda hatta yediğimiz ekmekte bile maden var. Bu hususların vurgulanmış olması farkındalık sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar,Ekonomi ve Orman ve Su İşleri bakanlıklarımızın üst düzey bürokratlarının katıldığı bu çalıştayda Madencilik Sektörüne yön verecek çözümler üretilmeye çalışıldı. Değerli bürokratlarımız tarafından her bir sorunun takipçisi olacaklarının sözlerini aldık. Maden sektörünün geniş katılımlı ve verimli geçirmiş olduğu bu çalıştay gibi, yararlı çalışmaların sektörümüzü temsil eden tüm kurumların birlikte düzenleyeceği daha nice toplantılar yapılmasını dilerim” dedi.

TÜMMER Başkanı Türk, “Madencilik Sektörünün önünün açılmaya başladığı net olarak gördük”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Temmuz ayında İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği “Milli Enerji ve Madencilik Politikası” isimli toplantıda, Maden sektörünün düştüğü boşluktan kurtulacağına dair işaretler verdiğini hatırlatan Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, aynı yıl içinde düzenlenen “Madencilik Çalıştayı” ile Madencilik Sektörüne gösterilen ilginin arttığının ortaya konulduğunubundan da mutlu olduklarını belirtti.

Madencilik sektörünün çalıştaya gösterdiği yoğun ilgiyi, sektörün sorunlarına acil çözüm beklediğine yormak gerektiğinin altını çizen Türk, şöyle devam etti: “Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ınçalıştayın açılışını yapması ve verdiği mesajlar madenciliğin önünün açılmakta olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın en üst düzeyde tam kadroyla katılması Bakanlığımızın soruna eğilmekte gösterdiği çabayı kanıtlamaktadır. Bu tutum, her türlü takdirin üstündedir. Ekonomi Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın üst düzeyde katılmaları da sektör açısından çok önemli. Bu gelişmeyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın tutumunda bir yumuşama işareti olarak yorumlamak istiyoruz. Madencinin yolunun her zaman açık olmasını diler, Çalıştaya emeği geçenlere de teşekkür ederim.”

TMD Başkanı Sökmen; “Çalıştay amacına ulaştı”

Türkiye Madencilik Sektörünün büyük bölümünün katılımı ve katkılarıyla toplanan “Hayatımız Maden Çalıştayı”nın amacına ulaştığını ifade eden Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, şöyle devam etti; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün, Ekonomi Bakanlığı’nın ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katılımları sektörümüzün ve “Madencilik Çalıştayı”nın kamuoyundaki bilinirliğine önemli katkı sağlamıştır. Sorunlarımıza gösterilen samimi ilgi bizleri memnun etmiştir. Türkiye Madenciler Derneği adına kendilerine şükranlarımızı sunuyorum.”

AYSO Başkanı Şahin: “Sektör Piyasa Araştırması için de bir araya gelmeli”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, Madencilik Çalıştayına katılımının ve verdiği mesajların sektöre moral olduğunu dile getiren Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, söz konusu çalıştayın sektörün bundan sonra benzer çalıştay ve buluşmalarına öncülük edeceğine olan inancını dillendirdi. Şahin, “Sektörün Piyasa Araştırma için biraraya gelip çözüm üretmesi de önem arzetmektedir. Özellikle sürdürülebilir kamu algısını doğru yönlendirmek adına bir oluşum elzem olmaktadır” diyerek görüşlerini noktaladı.

Koruç; “Madencilik Çalıştayı bizim için milat”

AGREGA Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Koruç, Madencilik Çalıştayını madencilik sektörünün tüm bileşenlerinin birlik içerisinde olduğunu göstermesi açısından ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve ilgili bakanlıkların üst düzey bürokratlarının katılımı bakımından milat niteliğinde gördüklerini kaydetti.

EBMAD Başkanı Ürün; “Çalıştay kangren olmuş sorunların çözümü için umut oldu”

Madencilik sektöründeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen Madencilik Çalıştayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)’nün madencilik sektörüne bakış açısının olumlu anlamda değiştiğine şahit olduklarını ve bundan mutlu olduklarını dile getiren Ege Bölgesi Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün, Madencilik sektörünün kangrene dönüşen sorunlarının çözümü konusunda umut doğduğunu, Çalıştay sonucunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaşanan sorunların çözümüne yoğunlaşma ihtiyacının ortaya çıktığının altını çizdi.

Tülek; “Enerji Bakanı Madencilik Sektörünü onurlandırdı”

“Hayatımız Maden” temasıyla düzenlenen Madencilik Çalıştayı’nı madencilik sektörü açısından milat olarak nitelendiren Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın bizzat katılarak Madencilik Sektörünü onurlandırdığını ve önümüzdeki süreç için umutlandırdığını dillendirdi. Tülek, “Katılan bütün Bürokratlarımız ve camiamızdaki arkadaşlara çok teşekkürler. Çalıştayımızın Ülkemize ve Sektörümüze hayırlar getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Madencilik Sektörünün tüm taraflarının katılımıyla düzenlenen “Madencilik Çalıştayı” sektörün uzun bir aranın ardından aynı ortamda toplanmasına da aracılık etti.Basın Bülteni