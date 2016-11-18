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Maden ocağındaki heyelan

18 Kasım 2016 Cuma 11:22
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Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ:"Siirt'teki Madenköy bakır madeni sahasında toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle üretime ara verildi"

Maden ocağındaki heyelan
ANKARA (AA) - Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiği, bölgede toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle de üretime ara verildiği bildirildi. 

Park Elektrik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, "Şirketimizin Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeni sahasında ilk belirlemelere göre aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Kurulan kriz masasının çalışmaları devam etmektedir. Bölgede toprak kayması riskinin devam ettiği de dikkate alınarak Madenköy bakır madeni sahasında üretime ara verilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda, bir işçinin cenazesi çıkarılmış, iki işçinin de cesedi tespit edilmişti. Diğer 13 işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Anadolu Haber Ajansı
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