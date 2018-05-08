Madame Tussauds ve Antonina'dan İşbirliği!

Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds’nun İstanbul’daki merkezi ve 21 yıldır İstanbul’da 100’ün, dünyada ise 120’nin üzerinde lokasyona kültür turları organize eden Antonino Turizm; İstanbul’daki otellere avantajlı bilet satışı sağlayacak yepyeni bir iş birliğine imza attı. 7 Mayıs akşamı turizm profesyonellerinin de katılımıyla iş birliğinin lanse edildiği “Sezona Merhaba” etkinliğinde turizmdeki gelişmeler değerlendirildi ve önümüzdeki sezondan oldukça umutlu olunduğu belirtildi.

Gerek yabancı gerekse yerli turistlerin İstanbul’daki favori ziyaret noktalarından biri olan ve kültür, sanat, tarih, spor gibi birçok alandan ünlü isimlerin balmumu figürlerini sergileyen Madame Tussauds İstanbul ve bir sanat tarihçisi tarafından kurulup içerisinde bir sanat galerisine ev sahipliği yapan, Türkiye ve dünyada pek çok noktaya kültür turları düzenleyen Antonina Turizm ortaklığıyla gerçekleşen “Sezona Merhaba” etkinliği, İstanbul’un önemli turizm acenteleri ve profesyonellerini ağırladı.

Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner turizmin durumu ve Antonina Turizm iş birliğinden oldukça umutlu olduğunu dile getirdi. “2018’in ilk 2 ayında İstanbul’a 1.8 milyon yabancı ziyaretçi gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu rakam İstanbul’a bugüne kadar gelen en yüksek yabancı ziyaretçi sayısı olarak geçiyor. Bu gelişmeler eğlence sektörünün önce gelen temsilcilerinden Madame Tussauds İstanbul olarak bizi çok umutlandırıyor. 2018 senesi için Madame Tussauds İstanbul olarak toplam ziyaretçi hedefimiz ise 1 milyon ve bu rakamın yarısının yabancı ziyaretçilerden oluşmasını hedefliyoruz.” dedi.

Madame Tussauds İstanbul ve Antonina Turizm iş birliğinin duyurulduğu etkinlikte, Sarper Hilmi Suner iki markanın ortak çalışmalarından çok iyi sonuçlar çıkacağını dile getirdi. “İstanbul turizmine kendi payımıza düşen katkıyı gerçekleştirmenin yollarını ararken karşımıza 21 yıldır kültür turizmi işinin önde gelen firmalarından olan Antonina Turizm çıktı. Kendileri ile İstanbul otellerinde büyük bir iş birliği başlatıyoruz. Bu iş birliğinden oteller, acenteler ve yabancı ziyaretçilerin memnuniyeti bazında çok güzel sonuçlar çıkmasını hedefliyoruz. Antonina Turizm aracılığıyla İstanbul’daki otellere avantajlı bilet satışımızın sağlanacağı bu iş birliğini duyurmak ve turizmde son 5 senenin en iyi yazı olacak 2018 sezonunu şimdiden beraberce kutlamak için turizm paydaşları olarak bugün buradayız” dedi.