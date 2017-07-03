MACARÌSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Yıllık Ticaret Hacminde Hedef 5 milyar dolar

DEİK'in düzenlediği Türkiye - Macaristan İşformu' nda konuşan Orban Viktor Türkiye ve Macaristan' nın köklü ve dostane ortak bir tarihi olduģunu, fakat ticaret hacminin ne yazık ki bu başarıyı yakalayamadığını söyledi. Avrupa Birliği 'ndeki konumu başta olmak üzere, Türk İşadamlarına bir çok yatırım ve vergi avantajı sunan Macaristan' nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne açılan kapısı olması gerektiğini belirterek, hedeflenen yıllık 5 milyar dolarlık ticaret hacminin 2018'de yakalanması için şimdiden çalışmalarımızı üst seviyede tutmamızı ve enerjimizi bu noktaya odaklamamız gerektiğine de vurgu yapan, Macaristan Başbakanı Orban Viktor konuşmasında son olarak Türkiye'nin avrupada huzurun teminatı olduğunu söyledi.

Vizeleri Gevşetmeniz Lazım

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'da yaptığı konuşmada ticareti hacminin artmasında ulaşımın büyük önemi olduğuna değinip Macaristan'a THY ile günde 3 uçuş gerçekleştirdiğimizi söyledı. Türk işadalarının yaşadığı vize sorunlarının aşılmasının da iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu yönde yansıyacağını belirtti.





Macaristan Başbakanı Orban Viktor'a Plaket

İşformunun sonunda Macaristan Başbakanı Orban Viktor'a Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar tarafından ziyaretinin anısına Müsiad Plaketi sunuldu.

Orban Viktor, kendisine sunulan bu anlamlı hediye için Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a ve Müsiad Macaristan Temsilcisi ve DTIK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar'a teşekkür ederek, Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Fadıl Başar da Macaristan Başbakanı Orban Viktor'a, Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğinde Müsiad'ın önemli bir köprü olduğunu, Müsiad Macaristan' nın bu doğrultuda 2014 ile 2017 arasında Macaristan'da Türk yatırımcısının 25 şirket kurmasını sağladığını söyledi





Macar Ürünleri Türk Diasporasında

İşformu kapsamında, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijarto Peter ile de bir araya gelen Fadıl Başar, Szijarto Peter'e Müsiad Macaristan Temsilcisi olarak Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret faaliyetlerin dışında Macar ürünlerinin Türk Diaspora pazarında da yer alması için çalıştıklarını ve bu konu ile ilgili olarak Bakanın Yardımcısı Levente Magyar'ı ziyaret ettiklerini kendisi ile de iyi bir yol kadetiklerinin bilgisini verdi. Fadıl Başar son yıllarda başta tarım ürünleri olmak üzere tavuk ve kırmızı etin de Macar üreticilerden güvenilir şekilde Avusturya ve Almanya'daki helal pazarında yerini aldığını söyledi. Szijarto Peter de Başar'a Müsiad Macaristan olarak yaptığı değerli faaliyetlerden haberi olduğunu, yaķından takip ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini söyledi.





DTİK ve Müsiad Macaristan'da Fark Yarattı.

DTİK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesı ve MÜSİAD Macaristan Temsılcisi olan Fadıl Başar yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş yolunun kesinlikle Macaristan üzerinden olması gerektiğini kendisinin de bu doğrultuda 2.5 yıl içinde Macaristan'da Türk yatırımcısının 25 şirket kurmasını sağladığını söyledi. Hedeflerinin ise yılda 20 şirket olduğunu ve bunun için her türlü muavenete hazır olduklarını belirtti. Macaristan ürünlerinin Türk Diaspora pazarında yer alması için de çalıştıklarını ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijarto'dan da övgü aldıklarını söyledi.

Sayın Başar son olarak Macaristan'nın Türkiye'ye Avrupa Birliği yolunda ve Kıbrıs meselesınde tam destek verdiğini sözlerine ekleyerek Türk yatırımcısını Macaristan'a beklediklerini söyledi.



Haber : Fadıl Başar







