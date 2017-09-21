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MACARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE HAYIRLI HABER

21 Eylül 2017 Perşembe 00:36
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BASBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ DAN SOSYAL KESİNTİ MÜJDESİ.

MACARİSTAN'DAKİ TÜRKLERE HAYIRLI HABER
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Macaristan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile Türk vatandaşlarının Macaristan’da ödediği sosyal kesintilerini Türkiye’de saydırabilmesinde son aşamaya gelindiğini, sadece bakanlıklar arasında imzalanacak son prtokol ile bunun hayata gecirilebilinecek olduğunu belirtti. Iki bakanlık arasındaki son imzadan sonra hayata gececek olan yeni durumda, Macaristan’da ödenen sosyal kesintiler artik ülkemizde emekliliğe saydırılabilinecek. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Recep Akdaģ, Fadıl Başar’in Dünya Türk İş Konseyi ( DTİK ) tarafindan istekte bulundugu turizm ateşesi için Macaristan’a, Avusturya’dan bir kadronun kaydırıldığını en kısa sürede de ateşe nin atanacağını söyledi. Macaristan temasları sırasında Macaristan Başbakanı Orban Viktor, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ve Insan Kaynaklari Bakanı Zoltan Balog ile görüşen Recep Akdag, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom’la da bir araya geldi.

DTİK : Haber Sevindirici. Turizim Atesesi ni Bekliyoruz.
Budapeşte Büyükelcisi Şakir Fakılı nın Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ onuruna Büyükelcilik konutunda verdiği aksam yemeğinde Akdağ ile bir araya gelen DTİK Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar yemek sonrası yaptığı açıklamada, Macaristan’da ödenmiş olan sosyal kesintilerin Türkiye’de saydırılabilinecek oluşunun Macaristan’da yaşayan Türkler için cok sevindirici olduğunu, vatandaşlarımızın uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Fadıl Başar Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ a Macaristan’a acilen bir turizm ateşesi beklediklerini, iki ülke arasında giderek artan bir turizm faaliyeti olduğunu ilettiklerini söyledi. Kendisinin de bunun için DTİK Avrupa Komitesinde istekte bulunduğunu, DTİK merkezden de gereken desteği gördüklerini ve en kısa sürede bir turizm ateşesi ne kavuşacakları umduğunu belirtti.

UETD :  Uygulama 2018’de hayatta
Yemek sonrası açıklama yapan Avrupa lı Türk Demokratlar Birliği ( UETD ), Macaristan Başkanı Mehmet Inceoğlu da sosyal kesintilerin 90’li yıllara kadar geri sayilabilinecek oluşunun çok sevindirici oldugunu, 2018 yılında uygulamanın hayata gecmesini beklediklerini söyledi.

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