Macaristan’da İş Yapma kitabı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi Fadıl Basar tarafından yazılan ve yayına hazırlanan kitap, Macaristan’da iş ortamı, vergi uygulamaları, çalışma izni, yatırım teşvikleri, potansiyel yatırım alanları ve Macaristan’ın dış ticareti gibi konularda bilgiler veriyor. Nisan 2018’de basılan ‘Macaristan’da İş Yapma (Dış Ticaret ve Yatırım’ adlı kitap, Macaristan’da yatırım yapacak Türk yatırımcılar için bir yol haritası niteliği taşıyor.