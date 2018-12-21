banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91861
ALTIN
214.757
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.7023
EURO
6.0370

Macaristan’da İş Yapma kitabı

Macaristan’da yatırım olanaklarının tanıtıldığı ‘Macaristan’da İş Yapma (Dış Ticaret ve Yatırım) adlı kitap yayınlanarak piyasaya sunuldu.

Macaristan’da İş Yapma kitabı

Macaristan’da yatırım olanaklarının tanıtıldığı ‘Macaristan’da İş Yapma (Dış Ticaret ve Yatırım) adlı kitap yayınlanarak piyasaya sunuldu.

21 Aralık 2018 Cuma 11:59
122 Okunma
Macaristan’da İş Yapma kitabı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi Fadıl Basar tarafından yazılan ve yayına hazırlanan kitap, Macaristan’da iş ortamı, vergi uygulamaları, çalışma izni, yatırım teşvikleri, potansiyel yatırım alanları ve Macaristan’ın dış ticareti gibi konularda bilgiler veriyor. Nisan 2018’de basılan ‘Macaristan’da İş Yapma (Dış Ticaret ve Yatırım’ adlı kitap, Macaristan’da yatırım yapacak Türk yatırımcılar için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Son Güncelleme: 21.12.2018 12:06
Anahtar Kelimeler:
Macaristanda Iş YapmaFadıl Basar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lojistik devi konkordato'ya gitti
Lojistik devi konkordato'ya gitti
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
2019'da zam yapılmayacak
2019'da zam yapılmayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim