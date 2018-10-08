Macaristan’da Erdoğan’a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan’a yapacağı ziyaret nedeniyle pazar günü sabahtan Lanchid ’Zincirli Köprü’ başta olmak üzere Budapeşte’nin önemli kavşakları Türk ve Macar bayraklarıyla süslendi. Avrupa’nın da bir çok yerinden bu ziyarete destek için gurbetçi Türkler Budapeşte’ye gelmiş durumda.

Bugün saat 12:00’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşecek olan Erdoğan ve Ader’in yanı sıra heyetler arası görüşme de gerçekleştirilecek.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından Ulusal Meclis'te karşılanacak. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Orban, heyetler arası çalışma yemeğine katılacak, yemek sonrasinda ortak basın toplantısı düzenleyecekler.

Saat 15:30’da Semmelweis Tıp Fakültesi’ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Tika Macaristan Koordinatörü Ayse Saraç ile MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar da katılıyor.

Yarın saat 12: 00’de restorasyonu tamamlanan Gülbaba Türbesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Erdoğan, gün içinde DEİK tarafından organize edilen Türk Macar İş Forumu’na da katılacak.



