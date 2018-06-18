Macaristan'daki Türkler sandık başına gitti

Budapeşte Elçiliğinde oy kuyruğu oluştu.

Macaristan’da yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem Cumhurbaşkanlığı hem de millet vekili seçiminde oy kullanmak için yerel saatle 09:00’da Türkiye’nin Budapeşte Elçiliği önünde uzun bir kuyruk olusturdular. Elçilik binasında gerçekleşmekte olan oy atımı yerel saate göre 21:00’e kadar devam edecek.

"Seçime yoğun ilgi demokrasinin sağlıklı olduğuna işarettir"

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın Macaristan’da bugüne kadar sandığa en yoğun ilgiyi bu seçimde gösterdiğini söyleyerek, seçimlerde de katılımın yüksek olmasının, demokrasinin sağlıklı işleyişinin en önemli delili olduğunu belirtti.

Fadıl Başar, Türk siyasi hayatında, yurtdışında yaşayan Türklerin de söz sahibi olmasının gerçekten çok güzel olduğunu aynı zamanda demokrasi anlayışımızın da geniş bir dünya coğrafyasında uygulanıyor olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarını belirtti. MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar hem Ramazan Bayramı’nın hem de seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Türk Macar Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Sezen de seçime ilginin yoğun olduğunu, sabahın erken saatlerinde vatanlaşlarımızın oy kullanmak için Elçiliğimizin önünde kuyruk oluşturduğunu kendilerinin de oy kullanabilmek için yaklaşık 45 dk. beklediklerini belirtti. Seçime ilginin bu denli yoğun olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

"Macaristan’da vatandaşlarımız sandığa sahip çıktı"

Uluslararasi Demokratlar Birligi Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, oy verme işleminin sabah yerel saat ile 09:00’da başladığını ve akşam 21:00’e kadar devam edeceğini söyledi. İnceoglu seçim sonuçlarının, vatana millete hayırlı olmasını diledi.



