MACARİSTAN'DA BAŞARININ MİMARLARI :TİKA ve MÜSİAD

GURURUMUZ TİKA

Dünya genelinde 58 ülkede 60 ofisle faaliyet gösteren, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Avrupa Birliği'ndeki (AB) ilk koordinatörlüğü olan TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi aracılığıyla Macaristan'da da sağlık, eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel başta olmak üzere bir çok alanda önemli çalışmalara ve prestijli projelere imza atıyor.

2012 yılı sonundan itibaren Macaristan ile Başkanlığımız arasında ilk temaslar sağlanmıştır Macaristan’da bir ofis açılması kararı alınmış ve TİKA’nın AB’deki ilk Koordinatörlüğü 1 Mayıs 2014 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır. TİKA, Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi, faaliyetlerine başladığı 2014 yılından beri Macaristan'da birçok farklı alanda gerçekleştirdiği 80'den fazla projeyle Türk-Macar dostluğuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Macar Hükümeti’nin de dostça yaklaşımı ve Macar biliminsanlarının kıymetli katkılarıyla, varlığını koruyan harikulade eserler hakkında restorasyon çalışmaları yapılırken, diğerleri hakkında arkeolojik çalışmalar yapiémaktadir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’NIN MEZARI

Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği alana inşa edilen türbenin yerini tespit için TİKA tarafından başlatılan çalışmalar tüm hiziyla devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 500. yıl dönümü dolayısıyla 1994 yılında Zigetvar kentinde inşa edilen Türk-Macar Dostluk Parkı TİKA tarafından yenilendi, peyzaj düzenlemesi yapıldı ve parktaki sebil onarıldı. TİKA tarafından yenilenen Dostluk Parkı, Macaristan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanlarının da katıldığı bir törenle 2016 yılında tekrar açıldı

GÜLBABA CUMHURBASKANIMIZI BEKLIYOR

Kanuni Sultan Süleyman'ın 2 Eylül 1541'deki Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtilen Gül Baba için 1543-1548 yılları arasında 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından türbe yaptırıldı.

Bugüne kadar asli şeklini korumayı başaran Türbenin restorasyonuyla ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Hükümeti Arasında Gül Baba Türbesi ve Çevresinin Rekonstrüksiyonu ve Kullanımı Hakkında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın 17 Şubat 2014'te imzalandı.

2016 yılında TİKA tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarinda son noktaya gelinerek, Cumhurbaskanimizin da katilimi ile türbenin acilisinin 2018 yilinin ikinci yarisinda yapilmasi planlaniyor.

PROF. DR SÜLEYMAN KIZILTOPRAK : TİKA MACARİSTAN’DA DOSTLUKLARIN MIMARI

Macaristan Devletinin, Macaristan ve Macar kültürü için önemli hizmetlerde bulunan kişilere verdiği liyakat nişanını, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam'a verildi. Bu örnek bile tek başına TİKA’nın Türk-Macar dostluğuna kayda değer bir katkısının olduğunu göstermektedir. TİKA'nın Macaristan'daki tarihi eserleri koruma adına restorasyon çalışmalarına bu yıl da devam etmektedir. Pecs kentinde bulunan Yakovalı Hasan Paşa Camisi ve İdris Baba Türbesinin restorasyon çalışmaları 2018 yılı programında yer almaktadır. Ayrica , Rakoczifalva ve Sababatyan Belediyesi sınırları içinde Macar-Türk Dostluk Parkı inşası, Budapeşte'de diplomat olarak görev yapmış ünlü Türk şairlerden Enis Behiç Koryürek'in büstünün inşası ve Türk-Macar ilişkilerini ele alan sempozyumların düzenlemesinin planlanmıştır.

MACARİSTAN MÜSİAD TİCARİ BAŞARININ ADRESİ

1990 yılın İstanbul’da kurulan Müsiad, gün itibariyle dünya genelinde 68 farkli ülkede, 181 noktada sube, temsilcilik ve temsilci ile iş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimlerine de rehberlik ve önderlik yaparak, Macaristan’da da 2014 yilindan bu güne temsilcisi ile hizmet vermektedir. Muhasebe, mali danışmanlık oturum müsadesi konularinda faaliyet gösteren, Bella Consulting Kft’nin ortaklarindan Fadıl Başar, 2014 yilinin eylül ayindan bu yana Müsiad Macaristan Temsilcisi görevini sürdürmektedir..

MACARİSTAN’DA 31 TÜRK ŞİRKETİNİN KURULUŞU VE ÖRNEK LOBİCİLİK

MÜSİAD Macaristan 2014 – 2017 yillari arasinda canli hayvan ticaretinden, insaata, turizimden, otomotive, teknoloji ve yazilimdan nakliyeye….. birçok sektörde ticari faaliyet gösteren Türkiye’den 18, Türk Diasporasi’ndan 13 olmak üzere 31 Türk sirketinin Macaristan’da kurulmasini bizzat gerceklestirmistir. Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, kisa sürede yakalanan bu basari icin hem Türkiye’de hem de avrupada Macaristan’in sürekli tanitimini yaptiklarini ve hedeflerinin, yilda en az 30 Türk sirketini Macaristan üzerinden avrupaya acilmasini saglamak oldugunu belirtti. Fadil Basar hem bu hedef dogrultusunda, hem de iki ülke arasindaki ticaret hacminin daha da artmasina katki olusturmak amaciyla Macaristan’da İş Yapma – Dış Ticaret ve Yatirim adinda bir kitabi, Macaristan’a gelen is adamlarimiz icin kaleme aldigini söyledi. Kitapta Macaristan’da is ortami, sirket türleri, kurulus sürecleri, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalari ile calisma izinlerinden, Türk yatirimcisinin karsilastigi sorunlara, potansiyel is imkanlarindan tesviklere kadar bir cok konu detayli olarak ele alindigini belirtti.

Fadıl Başar Müsiad Macaristan olarak 18 mart 2018’de Canakkale’de Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya geldiklerini, Sayin Basbakanin, Macaristan ile olan yakınlığın iki ülkenin ticaret hacmine de yansıması gerektiğini, yıllık 5 milyar dolar ticaret hacminin hedeflendiğini söyledi.

MACARİSTAN MÜSİAD’TAN ÖRNEK LOBİCİLİK

Macaristan Parlamentosu’na sunulan „Sözde Ermeni Soykirimi Yasa Tasarisi’ nin 04 ekim 2016 tarihinde Macaristan Parlamentosundan gecmesinin engellenmesinde Müsiad Macaristan önemli bir lobicilik örnegi sergilemistir. Budapeste Büyükelcimiz Sakir Fakili, Azerbeycan Budapeste Buyukelcisi Vilayet Guliyev ile Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar’in bu basari calismasi neticesinde Yasa tasarisi 1 evet, 2 hayır ve 5 çekimser oyla red edilmistir.

MACARİSTAN : AVRUPA’YA AÇILAN KAPIMIZ

Türkiye’nin Avrupa Birligine,acilan kapisi Macaristan, Hem sirket kurulumu hem de isletme maliyetleri acisindan, isadamlarimizin Avruap Birligine girisinde en düsük maliyetli Avrupa Birligi ülkesidir. Bir de buna arti olarak kurumlar vergisinin % 9 olmasi, kar eden sirketler acisindan cok büyük bir avantajdir. Sirf bu sebepten dolayi Avrupa Birligi’nin diger ülkelerinden de isadamlari Macaristan’da da sirket kurarak bu avantajlardan yararlanmaktadirlar.

Macaristan, Avrupa’nın kalbinde, Merkezi ve Doğu Avrupa ile Batı Avrupanın geçiş noktasında stratejik bir konuma sahiptir. Gelişmiş karayolu, demiryolu, su yolu ve hava yolu altyapısıyla güçlü bir ulaşım ve iletişim ağına sahiptir. Macaristan, işadamlarımızın, sözkonusu büyük pazara ulaşmada, ihracatını artırmada “Ticari Üs” olarak değerlendirebileceği Lojistik bir merkezdir.

Düşük maliyetli ve nitelikli işgücü, gelişmiş teknolojik altyapı, köklü yabancı sanayi, yüksek yatırım teşvikleri ve Gümrük Birliği üyeliğimiz iki ülkenin müşterek özellikleridir. Yani her iki ülke de ideal yatırım ortamına sahiptir. Tarihi bağlarımız, siyasi ve ticari ilişkilerimiz de göz önüne alındığında, Türk ve Macar şirketlerince karşılıklı veya ortak olarak her iki ülkede yapılacak araştırma ve sanayi yatırımlarının ülkelerimize önemli katkılar sağlayacağı, sürdürülebilir ve kalıcı ihracat için önemli olacağı düşünülmektedir.

Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadil Basar son olarak, Macaristan Müsiad’in avrupaya acilma düsüncesinde olan is adamlarimiza Macaristan’da daima rehber oldugunu ve olmaya devam edecegini belirtti.