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Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da

30 Haziran 2017 Cuma 11:59
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- Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

Macaristan Başbakanı Orban Ankara'da
ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'ndeki tören, Başbakan Yıldırım ve Orban'ın yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

  Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından, Başbakan Yıldırım ve Macaristan Başbakanı Orban  Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

  Törende Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hazır bulundu.

Yıldırım ve Orban daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Anadolu Haber Ajansı
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