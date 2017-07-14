MACAR LÌDER VONA GABOR’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Gabor, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından 15 temmuz ve Türkiye Macaristan ilişkilerini değerlendirdiklerini söyledi. Vona Gabor, görüşme sonrasi yaptığı açıklamada, 15 Temmuz un bir darbe girişimi olduğunu, bu sürecte de kendilerinin daima Türk halkının ve Türk devletinin yanında olduklarını, yaşananların demokrasi adına utanç verici olduğunu belirtti. Macaristan’in Türkiye ile olan ilişkilerinde, tüm Macar siyasetcilerden destek gördüğünü, bunun da Türk Macar dostluğunun ne kadar köklü ve derin olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Kendilerinin de 1956 yılında tanklarla işgal edildiklerini ve bunun ne kadar acı birşey olduğunu bildigini ve Türk milletinin bu acısını paylaşmak adına MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadil Başar’a,bir iyi niyet mektubu sunduklarını aynı zaman da Budapeşte Büyükelcisi Sayın Şakir Fakılı ya, DEİK / DTİK Başkanı Ömer Cihad Vardan’a ve MÜSIAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’a birer iyi niyet mektubu yolladıklarını belirtti. Türkiye Macaristan ekonomik ilişkilerinde ise, son yıllarda DTİK ve MÜSIAD’in farklılık yarattığını, Fadıl Başar’in çabaları ile bir çok Türk yatırımcısının Macaristan’da şirket kurduğunu, kardeş şehir projelerinin hayata geçirildiğini, bu başarılı çabalarından dolayı da Fadıl Başar’a teşekkür ettiklerini söyledi.Fadıl Başar ise öncelikle Vona Gabor’a gösterdikleri hassasiyetten dolayi teşekkür ettiklerini ve kendilerine 15 Temmuz sonrası Türkiye’de ekonomik hayatın nasıl normal seyretiğìni, örneklerle ve ekonomik verilerle anlatığını 16 Temmuz da tüm Türkiye’de iş hayatının hiç bir kesittiye uğramadığı AVM’lerin, mağazaların, marketlerin açık olduğunu, uçak sereflerinin aksamadığını, pazartesi ise borsada işlem yapilabildiğini, tüm bankaların açık olduğunu anlattıklarını bunun da Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi. Bu bir yıllık sürecte Macaristan’ın. Türkiye’nin bu durumunu Çok iyi analiz ederek, Türkiye’ye olan ihracatında hiç bir kısıtlamaya gitmeyerek, ihracatinda düşüş yaşamadığını ve bizim Macaristan’a olan ihracatımızdan cok daha fazlasını gercekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin bu sağlam ekonomik duruşunun diger devletlere de Türk Işadamlari tarafindan bu şekilde anlatılarak, 15 temmuz sonrasi temkinli olan yabancı yatırımcının kesinlikle tekrar kazanılması gerektiğini söyledi. Türk işadamlarının Avrupa Birliğine adım atması ve aynı zaman da iki ülkenin ticaret hacminin de büyümesi için kendilerinin de 2014 yılından günümüze, Türk yatırımcısının Macaristan’da 25 şirket kurmasini sağladıklarını, Macaristan’nin işletme maaliyetleri ve vergi avantajlari ile avrupadaki cografi konumu itibariyle Türkiye’nin avrupaya açılan kapısı olması gerektigini, bunun için de Müsiad ve DTİK olarak her zaman Türk işadamlarina yardıma hazir olduklarini belirtti.