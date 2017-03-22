MACAR HEYETİ ATALARININ İZİNDE ÇANAKKALE’DE





Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Ülger Gökhan’ının davetlisi olarak Çanakkale’ye gelen Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan, DTIK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, ve Jobbik Partisi Dış ilişkiler Sorumlusu Georgina Bernath’dan oluşan Macar heyeti, 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yıldönümü törenlerinde hem stadyumdaki hem de yarımadadaki anma programa katildi. Yarımadadaki programın ardından Çanakkale Belediye Başkanı sayın Ülgür Gökhan’ı makamında ziyaret eden heyet Belediye Başkanı ile aksam yemeğinde Belediye Meclis üyesi Ali Rıza Gültekin, Ethem Hircin ve MÜSİAD Çanakkale Başkanı Ali Osman Yıldız’la bir araya geldi.

Dünya medeniyet tarihinin en önemli şehirlerinden olan Truva’yı ilhan Varlik’in rehberliğinde, gezen Macar Heyeti, tarihin bu en eski ve en önemli savaşlarının yaşandığı, Akhilleus ve Hektor gibi iki kahramanın karşılaşmasına sahne olan bu antik kente hayran kaldı. Heyet daha sonra Behramkale’yi gezerek öğle yemeğine Assos’a geçti. Macar Heyeti gün sonunda fener alayı yürüyüşünü ve havayı fişek gösterisini izleyerek, Funda Arar Konserine katildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik

DTIK Avrupa Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Basar Macar heyeti ile beraber Çanakkale MÜSİAD’ıda ziyaret ederek Başkan Ali Osman Bey ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Sayın Basar bu kardeşliği, karşılıklı ticaret faaliyetleri ile taçlandırmayı arzu ettiklerini bu doğrultuda ellerinden geleni yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. Fadıl Basar, yarımadadaki programda da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve Suheda toprağı için her türlü hizmete hazır olduklarını söylediklerini, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının da yeniden seçilen Macaristan Cumhurbaşkanını Janos Ader tebrik ettiğini, iki ülkenin bu güzel dostluğunun devamını dilediklerini söylediğini, belirtti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan heyeti makamında ağırladı

Heyeti makamında ağırlayan Çanakkale Belediye Başkanı sayın Ulgür Gökhan, Macaristan’ın Tapolca şehri ile kardeş şehir olma yolunda adim attıklarını söyleyerek, Macaristan’dan gelen heyetle yaklaşık 4 gündür beraber olduklarını, en kısa zamanda da kardeş şehir antlaşmasını imzalayacaklarını belirtti.







Misafirimiz Dobo Zoltan, Jobbik Partisi mensubu, partileri de Macarlarla, Türklerin ayni kökten geldiğini savunan ve iki yılda bir Türk Kurultay düzenleyen bir siyasi oluşum bu da bizi daha da yakınlaştırıyor dedi. Kardeş şehir programında, kültürel faaliyetler, eğitim işbirliği ve öğrenci değişimi, sanatsal etkinlikler, ticari faaliyetlerin başlatılması gibi konular yer alıyor diye konuştu.

Tapolca Belediye Başkanı Dobo Zoltan, öncelikle mükemmel konukseverliğinden dolay, sayın Ülgür Gökhan’a ve tüm Çanakkale’ye teşekkür ettiğini, buradaki ziyareti sırasında sayın başkandan bir çok tecrübe de edindiğini, Çanakkale ile kardeş şehir olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Atalarımızın orta Asya’da aynı topraklarda beraber yasadıklarını, ayni zamanda dedelerimizindi hem Çanakkale’de hem de Galicya Cephesinde düşmana karsı beraber omuz omuza savaştığını bu sebeple ziyaretini sırasında çok duygulandığını söyledi.

Jobbik Partisi Dış ilişkiler sorumlusu Georgina Bernath da gördükleri konukseverliğe ve Çanakkale şehrine hayran kaldıklarını ve özellikle ziyaret boyunca kendilerine eşlik eden Ali Rıza Gültekin, Sevil Albay ve Setenay Suyünc’e çok tezekkür ettiklerini belirtti.

