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LUX* Bodrum’da Bir Hint Masalı

LUX* Bodrum’da Bir Hint Masalı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:37
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LUX* Bodrum’da Bir Hint Masalı

Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal düğünlerini yapmak için Bodrum’da bulunan LUX* Bodrum Resort&Residences’ı tercih etti. Farklı etkinlikler ve sanatçıların renk kattığı düğünde seçkin davetliler, Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 ile Hindistan’ın Bombay kentinden direk olarak Bodrum’a geldi.

4 Temmuz’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar devam eden düğün LUX* Bodrum’da gerçekleşti. 3 gün, 3 gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı.

Düğün için Hindistan’dan gelen 250 kişilik misafir grubuna karşılık, yaklaşık 300 kişilik özel bir ekip Bodrum’ a getirildi. Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı.

Hint grup pazarının lider şirketi Inventum Global, Hintliler için Bodrum’da bu masal gibi düğünü organize etti.

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