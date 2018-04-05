Lüksün patronundan Taksim360 açılımı!

2017 yılında elde ettiği 5 milyar euronun üzerinde gelir ve toplam 15 bin yakın çalışanıyla dünyada lüksün en önemli markalarından olan Hermès’in beşinci kuşak yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermès, İstanbul ziyareti kapsamında Taksim Tarlabaşı’nda yapımı devam eden ve kentsel dönüşüm ödülü sahibi olan Taksim 360 projesini yerinde inceledi. İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael, Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier ve Türkiye’nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ile birlikte Taksim 360 projesinin satış ofisine ziyarette bulunan Simon Xavier Guerrand-Hermès, burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelerek, Beyoğlu’ndaki kentsel yenileme çalışmaları ile Taksim 360 projesiyle ilgili kendilerinden detaylı bilgi aldı.

TÜRKİYE İÇİN TREND BİR PROJE

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Türkiye inşaat ve kentsel dönüşüm konusunda gerçekten çok farklı bir noktada. Yerli ve uluslararası mimarlarımız tarafından tasarlanan projelerimizi, dünyanın en önemli organizasyonlarında yatırımcılara tanıtıyor; vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi paylaşıyoruz. Taksim 360 da hem İstanbul hem de Türkiye açısından trend bir proje. Eskiyi yaşatan ama aynı zamanda bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir proje. 10 yıllık uzun bir enerji sonunda 1-2 ay içerisinde ilk parçaları hayata geçecek. İstanbul’a gelen önemli yatırımcılar da bu projeyi yakından incelemek istiyor ve biz de bundan mutluluk duyuyoruz” dedi.

BURADA EVİM OLSUN İSTERİM

Kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtan Simon Xavier Guerrand-Hermès ise, Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek için Taksim 360 projesini ziyaret ettiğini ifade ederken, “İstanbul’u çok yakından tanıyorum, potansiyelini biliyorum. Taksim 360 da müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir. Bu projenin Avrupa’nın En İyi Kentsel Yenileme ödülü aldığını da öğrendim. Gördükten sonra bu ödül hiç şaşırtmadı açıkçası. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Henüz bir şey söylemek için erken ancak burada olmak isteriz. Şu anda karar vermiş değilim ama burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HER ZAMAN RADARIMIZDA

Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük ekonomik büyüme performansının saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum olduğuna da vurgu yapan Hermès, “Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE DUYDUKLARI GÜVENİ İFADE ETTİLER

Türkiye’nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ise, Simon Xavier Guerrand-Hermès’in yanı sıra İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael, Brazzeville Vakfı Başkanı Fransız iş insanı Jean Yves Ollivier’nin ziyaretlerinin sadece Taksim 360 için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de ayrı bir önemi bulunduğunun altını çizerken, “Türkiye ziyaretleri kapsamında, burada uygulanan kentsel dönüşüm projelerini yerinde görmek istediler. Biz de kapılarımızı açtık. Yurtdışındaki benzer projeleri de yakından incelemişler. Ama Taksim 360 projesinin kendilerini çok etkilediğini belirttiler. Yaptığımız özel görüşmelerde de Türkiye'nin geleceğime duydukları güveni ifade ettiler” şeklinde konuştu.