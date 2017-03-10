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Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı

10 Mart 2017 Cuma 18:11
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Başkent Beyrut'ta Suriyeli mülteci çocuklar tarafından geliştirilen robotlar yarıştı

Lübnan'da mültecilerin robotları yarıştı
BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Suriyeli mülteci çocuklar tarafından yapılan robotlar, uluslararası bir robot yarışmasına katılmak için "Mülteci Robotlar" adı verilen yarışmada görücüye çıktı.

Beyrut'ta Notre Dame Üniversitesi'nde uluslararası bir robot şirketi tarafından düzenlenen yarışmaya, bu yıl ilk defa Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteci çocukların yaptığı robotlar da katıldı.

İlkokulda okuyan Suriyeli çocuklardan oluşturulan 10'ar kişilik toplam 10 takımın katıldığı yarışmayı, üniversiteye gelen çok sayıda Suriyeli de izledi. En yüksek puanı alacak takım, Katar'da düzenlenecek Arap ülkeleri arasındaki yarışmaya Lübnan'daki Suriyeli mültecileri temsilen katılacak. Burada da birinci olunması durumunda, ABD'de düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

Lübnan'daki yarışmaya katılan 10 takımdan birinci olan, bundan sonraki yarışmalara "Suriye Umut Takımı" ismi ile devam edecek.

Yarışmaya katılacak çocuklara, robotların programlanması, çalıştırılması, kullanılması ve tasarımı konularında Suriyeli eğitmenler tarafından 3 aylık bir eğitim verildiğini söyleyen Muhammed Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eğitmenlerden birisi olmaktan çok mutluyum. Hafta içi her gün yaklaşık 6 saat çocuklar ile robotlar üzerinde çalıştık ve her takım aynı malzemeler ile kendi robotunu özgün olarak yaptı. Eğer bu yarışmalarda derece alabilirsek, Lübnan'daki Suriyeli çocuklara verilen burs imkanlarının artacağına inanıyoruz." dedi.

Yarışmayı düzenleyen şirketin Lübnan Müdürü Ömer Hüseyin, "Yoğun çabalarımız sonucu, Lübnan'da yaşayan Suriyeli mülteciler için ayrı bir yarışma düzenlemeyi başardık. Böylece daha fazla kişinin yarışmaya katılmasını ve Suriyeli çocukların da kendilerini geliştirmelerini sağlamış olduk. Suriyeli mülteci çocukların katıldığı bu yarışmaya "Mülteci Robotlar" adını verdik. Bu yarışma sayesinde, Suriyeli çocukların, modern teknolojiler alanında kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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